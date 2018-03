I nerazzurri battono con un netto 3-0 i gialloblù: cronaca e tabellino di Inter vs Hellas Verona.

INTER VS HELLAS VERONA 3-0, LA CRONACA

Inizio col botto per l’Inter, che dopo 35 secondi passa in vantaggio: rimessa laterale battuta velocemente da Perisic per Icardi, che fredda Nicolas in uscita e fa 1-0.

Al 13° arriva anche il raddoppio, stavolta con Perisic, a testimonianza anche della sua forma ritrovata, che riceve un lancio lungo di Brozovic, mette a terra la palla e con il destro realizza il 2-0, con il 2° gol consecutivo dopo quello di Marassi contro la Sampdoria prima della pausa nazionali.

Il Verona prova una timida reazione cercando di sfruttare qualche calcio piazzato, ma non riesce mai ad impensierire sul serio Samir Handanovic, che vive un sabato a dir poco tranquillo.

Nel resto del primo tempo, sfiorano il 3-0 Candreva e Gagliardini con ottimi inserimenti, ma le loro conclusioni finiscono di poco sul fondo.

Nel secondo tempo i padroni di casa partono di nuovo forte ed al 49° arriva il gol che chiude definitivamente i conti (se mai si fossero veramente aperti): Perisic, in collaborazione con Rafinha, recupera palla sulla trequarti e serve Icardi con un cross rasoterra; il capitano arriva in scivolata e realizza la sua doppietta personale dopo i 4 gol rifilati alla Sampdoria.

Al 51° unica occasione del match per gli ospiti, con un tiro da centro area di Aarons che termina di poco a lato alla destra di Handanovic.

Al 63° Candreva con il destro prova ad incrociare il tiro, ma anche lui sfiora il palo senza trovare fortuna.

Tocca poi a Cancelo, con una staffilata di esterno destro finita sul fondo.

Dopo un paio di occasioni capitate sui piedi di Gagliardini, che non riesce a dare precisione alle suo conclusioni, tocca ancora a Candreva andare alla ricerca del gol, che sarebbe stato il primo stagionale: lancio illuminante di Borja Valero, stop, rientro sul destro e tiro a giro…palo pieno.

Nei minuti di recupero Eder salta Nicolas ed è pronto a calciare, quando il portiere con un’ostruzione lo ferma e prende così il cartellino rosso, mandando in porta negli ultimi minuti Romulo a causa dei cambi esauriti.

Altra prova convincente per l’Inter dopo quelle contro Benevento (prendiamo in considerazione dal 2-0 in poi, quindi gli ultimi 20 minuti), Napoli, Sampdoria ed Hellas Verona. Adesso tutti davanti la TV a gustarci Juventus vs Milan, per la classifica e per cominciare a pensare a come contrastare i cugini, da affrontare mercoledì alle 18:30.

INTER VS HELLAS VERONA 3-0, IL TABELLINO

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio (59° Santon); Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha (75° Borja Valero), Perisic; Icardi (65° Eder).

Panchina: Padelli, Berni, Lopez, Dalbert, Vecino, Karamoh, Pinamonti. Allenatore: Spalletti

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari (57° Bianchetti), Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Aarons (65° Verde), Romulo, Buchel, Calvano; Fares, Petkovic (79° Cerci).

Panchina: Silvestri, Coppola, Boldor, Bearzotti, Felicioli, Fossati, Valoti, Zuculini, Lee. Allenatore: Pecchia

MARCATORI: 1° e 49° Icardi (I), 13° Perisic (I)

ESPULSI: 90° Nicolas (HV)

CreditFoto: Facebook