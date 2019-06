Juve Stabia: Andrea Langella un uomo di successo

LEADER NELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OLI E PRODOTTI CHIMICI PER L’AUTO TRAZIONE, Curiosando sul web, abbiamo trovato le attivita’ del Presidente Langella, un brillante imprenditore ed uomo di successo.

Andrea Langella, sara’ lui a guidare la Juve Stabia nella prossima stagione, imprenditore di successo. Praticamente le attivita’ della famiglia Langella, sono molto attive sul territorio nazionale e nel 2006 realizza un impianto per la produzione completamente automatizzato (blending e confezionamento) di oli lubrificanti.

La Siral spa e’ una azienda leader del settore conosciuta sul mercato nazionale ed internazionale. Una sorte di “Fortezza delle scienza” con vari laboratori presenti destinati alla ricerca e sviluppo delle sue attivita’.

Il Dottor Langella, ha realizzato anche tre complessi industriali ed ha dedicato e dedica anima e corpo a questa sua brillante attivita’.

Diversi prodotti della gamma SIROIL hanno superato i test automobilistici richiesti dalle case madri come per i motori MERCEDES-BENZ, rilasciata da DAIMLER, e per i motori MAN.

Da ricordare che il Dottor Langella e’ stato eletto presidente della sezione Industria chimica di Unione industriali Napoli per il biennio 2019-2021.

Noi possiamo solo augurare al futuro Presidente della Juve Stabia un grosso in bocca al Lupo!