Juve Stabia, Editoriale StabiAmore post Palermo, di Gianfranco Piccirillo Presidente dell’Associazione Culturale Stabia Amore:

Juve Stabia-Palermo 1-2, vespe sconfitte in casa:

La squadra di Padalino nel primo tempo ha fatto davvero ben poco al cospetto di un Palermo ben organizzato, che ha saputo superare i problemi del contagio covid e capitalizzare il bel colpo di testa in apertura di Saraniti. Neanche gli inserimenti di Vallocchia e Fantacci sono serviti a migliorare i meccanismi offensivi, che anche questo pomeriggio hanno mostrato di essere davvero poco efficaci e che probabilmente devono meritare un’attenta riflessione sia da parte del tecnico che della società per cercare un rinforzo ancora prima del mercato di gennaio. Non possono servire come alibi in questa partita le decisioni sfavorevoli dell’arbitro che annulla un gol a Garattoni per un tocco di braccio nel primo tempo e non concede un rigore nella ripresa per un fallo di mano su azione pericolosa di Bubas, subentrato nella ripresa. Piuttosto devono far riflettere gli errori gravi commessi da Orlando in occasione del primo gol e di Vallocchia su Rauti nell’azione del raddoppio di Fabiano nella ripresa.

Certamente nel secondo tempo la squadra si è espressa meglio, ma nonostante gli inserimenti di Garattoni è mancato sempre l’ultimo passaggio e si è fatto affidamento su qualche tiro di Fantacci e del capitano Mastalli, apparso il più determinato dello Stabia a lottare fino in fondo per la squadra e anche a discutere vivacemente con l’arbitro in occasione di un altro episodio dubbio in area palermitana. È apparso tardivo il cambio di Scaccabarozzi da parte di Padalino che deve lavorare molto per rendere la sua squadra più efficace sul piano offensivo e non può accontentarsi del gioco poco dinamico di Romero e dello stesso Bubas, che comunque ha dato qualcosa in più allo Stabia nella ripresa che si è conclusa con il rigore questa volta concesso dall’arbitro e realizzato da Mastalli, che però è inutile ai fini del risultato. I tifosi stabiesi che hanno assistito alla gara sono rimasti nella stragrande maggioranza molto delusi come me dalla gara dello Stabia che conferma la sua tradizione negativa con le squadre di Boscaglia e che ora non può assolutamente sbagliare atteggiamento nel derby di domenica al Liguori di Torre del Greco, una sfida sentitissima e storica che ritorna dopo un ventennio.

