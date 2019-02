Juve Stabia: I Soliti Sospetti

I soliti sospetti (The Usual Suspects) è un film del 1995 diretto da Bryan Singer.

È stato presentato fuori concorso al 48º Festival di Cannes.Con questo titolo iniziamo l’editoriale del Lunedi:

La Juve Stabia torna a Castellammare di Stabia con un pareggio dallo Stadio Veneziani di Monopoli. Le vespe partono in maniera lenta ma aprono il gas nella ripresa. Il Rosso a Troest rovina i piani di Fabio Caserta. Si può riassumere così la trasferta della Juve Stabia in terra di Puglia, un punto pesante che comunque fa classifica ma l’episodio che tiene banco è il cartellino rosso al Danese Troest, apparso a molti troppo eccessivo. In effetti il popolo del web ha ragione e non solo loro perché onestamente l’entrata non era cattiva ed il giocatore del Monopoli, Paolucci, era veloce ma lontano dalla porta di Branduani. Se vogliamo ragionare a 360 gradi anche Scoppa si è reso protagonista di una brutta entrata su Viola, sanzionata con il cartellino giallo. Due pesi e due misure? Oppure giusto il giallo a Scoppa, ma il Direttore di gara, poteva colorare di giallo anche il Danese della Juve Stabia. Detto questo, il Monopoli ha fatto una bella partita, muscoli e tanto cervello, con la squadra di Scienza che si conferma ancora una volta team di grande energia tra le mura amiche. La Juve Stabia nel primo tempo è apparsa troppo tenera, meglio nella ripresa anche se è mancato il goal e l’episodio favorevole. Abbiamo intitolato questo editoriale, i soliti sospetti, in effetti qualcosa di strano è successo. In una settimana un rigore dubbio ed un rosso molto discutibile. Per carità, non stiamo parlando di complotto o cose simili, ma di situazioni poco felici o se preferite sfortunate. Qualcuno, qualche settimana fa aveva parlato di una Juve Stabia fortunata ed a distanza di una settimana le vespe sono nuovamente in credito con la Dea Bendata. Potere di questo gioco veramente strano, sfogo di chi è stato eliminato due volte dai play off in maniera molto discutibile con ferite che fanno male che alimentano questi maledetti soliti sospetti .