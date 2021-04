Juve Stabia, le pagelle, come corre Rizzo!

Juve Stabia batte Foggia 3-0 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, una prestazione importante di tutta la truppa di Mister Pasquale Padalino:

Farroni 6,5: Chiude la porta e’ questo dato e’ sicuramente importante, poi si offre anche una bella parata nel primo tempo che fa score e peso sull’economia della partita.

Caldore 6: Una gara di spessore, il Foggia non crea particolari pericoli e gioca di mestiere e precisione dimostrando tutto il suo smalto.

Mulè 6: Anche lui come i suoi compagni di reparto non fa brutta figura. Non rischia praticamente nulla e si regala un pomeriggio tranquillo.

Troest 6: Il “CapoMastro” della difesa passa un pomeriggio di quasi relax e si gode la meritata vittoria andando spesso sul velluto.

Berardocco 6,5: Prova a far viaggiare il pallone, una gara molto bella e preziosa in particolare nel primo tempo dove fa vedere molte cose interessanti. Resta una prova molto positiva e saluta il Menti nella stagione regolare con una prestazione sicuramente da ricordare.

Vallocchia 6: Il motorino della mediana, oggi in versione piu’ “Umana”. Una bella partita di corsa e sacrificio e chissa’ se Mister Padalino sara’ contento della sua prestazione, uomo sempre caldo in casa gialloblu.

Scaccabarozzi 6: Fa un sacco di cose importanti, forse oggi gli e’ mancato il classico colpo del ko. Forse con un pizzico di “garra charrúa” in piu’ sotto porta avremmo raccontato altro ma va bene cosi.

Rizzo 7: Una delle migliori partite del terzino da quando veste in gialloblu. Mette il naso in occasione del primo goal e prova a graffiare sulla sua corsia per tutta la partita. Una spina nel fianco nella difesa degli ospiti.

Orlando 6,5: Avrebbe meritato il goal, si accontenta nel vedere gli altri segnare. Altra prestazione preziosa, assit e velocita’, insomma totale ed illuminante.

Borrelli 6,5: Torna titolare dopo tanto tempo, ripaga la fiducia con un gol, forse non bellissimo anche se tutta l’azione e’ da applausi ma sicuramente molto prezioso sia per la squadra ma anche per lui.

Marotta 7,5: Due goal, due traverse a tanti saluti pure al Foggia. Barbagol ancora una volta si dimostra e conferma icona delle vespe.

All Padalino 7: Contro il suo passato non si commuove e regala una delle Juve Stabia piu’ bella della stagione. Medicina importante per i play off

Cernigoi 5,5

Fantacci 6

Ripa 6

Suciu Sv

Garattoni sv

