Juve Stabia, Quel Folletto Carioca

Juve Stabia, la Gestione Manniello è una fabbrica di talenti che poi si sono fatti grandi nella massima serie, uno di questi è Gabriel Strefezza:

Il folletto del Sud America è nato il 18 aprile 1997, Brasiliano con origine siciliane(Caltanissetta).

Cresciuto nelle giovanili del Corinthians, nell’estate 2016 approda alla Spal, che lo inserisce nella primavera e lo farà esordire anche in B nello stesso anno.

Nell’estate successiva approderà alla Juve Stabia dove all’inizio viene accolto con scetticismo in un momento di ricostruzione totale delle Vespe. La squadra gialloblù si affiderà praticamente a tanti giovani, alcuni, vere scommesse comprese quelle di Gabriel.

Dopo un periodo di assestamento necessario, avviene l’esplosione del piccoletto di San Paolo, che in 32 partite realizzerà 3 gol diventando imprescindibile per la costruzione dello scacchiere di Fabio Caserta.

Lo scetticismo iniziale passa subito e inizia a stare sul taccuino di tante squadre soprattutto di B grazie alla sua duttilità (gioca sia a destra e sinistra e sarà utilizzato anche da seconda punta). L’anno psuccessivo la Spal, suo detentore del cartelline, lo gira alla Cremonese.

L’impatto sulla B non è stato dei più facili, anche perché si trova davanti una concorrenza da A e quindi dimostra a tratti la sua classe, con 23 presenze e 1 gol.

Nel 2019/20 su richiesta dell’allora allenatore Semplici, fa ritorno alla base e soprattutto ci rimane e si dimostra già determinante nonostante per la Spal sia una stagione più complicata delle precedenti.

Esordio in A il 13 settembre 2019 in Spal-Lazio e subito determinante visto che i capitolini si arresero 2-1 al Paolo Mazza. Destino volle che i laziali capitanati proprio da Inzaghi lo scartarono all’epoca per l’altezza quindi, chi la fa l’aspetti.

Nel frattempo piano piano “il bassotto”comincia a farsi largo anche tra i grandi. Ha il culmine nei grandi campi con il primo gol in A nello stadio Olimpico di Torino dove la Spal espugnò il campo dei granata 2-1.

Grandi prestazioni purtroppo non sempre assistite dalla squadra, decisamente di basso livello rispetto alle ultime 2 annate, ma vedremo alla ripresa del campionato che succederà.

Il contratto con la Spal scadrà nel 2022, vedremo che destino avranno i ferraresi. Tra qualche anno lo potremmo vedere calcare, e non sarebbe una sorpresa, anche campi prestigiosi, e chissà anche quelli europei di un certo livello.

La stoffa c’è il resto lo scopriremo presto. Gabriel Strefezza il “Bassotto”carioca

Articolo a cura di Luigi Somma

