Juve Stabia vs Cavese, la Sala Stampa

Modica: La Juve Stabia ha dominato gli ultimi venti minuti, per il resto solo Cavese, abbiamo onorato la memoria di Catello Mari. La partita è stata avvincente, abbiamo scardinato la difesa della prima in classifica, siamo la prima squadra che ha segnato due goal qui, e’ stata una gara bella come quella di Trapani.Dobbiamo provare a raggiungere i playoff, siamo una squadra sbarazzina .

Carlini: Non c’è rammarico per non aver vinto perché la squadra ha dato tutto, noi siamo stati bravi a pareggiare due volte, questo per noi è un punto guadagnato,Branduani poteva fare il record del mondo, pazienza. Il rigore ? Ero Carico ed ho voluto calciare. Il Trapani deve sempre venire a Castellammare, non sara’ facile per loro.

Paponi: La partita è stata difficile, la Cavese gioca bene a calcio, ma noi abbiamo dimostrato di avere un carattere forte. Siamo stati sfortunati a subire il secondo goal, abbiamo scoperto che Branduani è umano,a Catania per vincere, noi dobbiamo pensare solo a noi, la vittoria del Trapani non cambia i nostri piani.

Caserta: Per come e’ andata meritavamo la vittoria, e’ stata una partita molto bella, la Cavese sta bene.Vediamo le cose positive. Oggi avremmo meritato il terzo goal. Mezavilla e’ uscito per un colpo ed abbiamo dovuto cambiare modulo. Bello vedere i tifosi di entrambe le squadre incitare i propri colori. Di Roberto in settimana stava bene. In difesa siamo veramente pochi, speriamo di recuperare qualcuno.