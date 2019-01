Juventus: Nicolò Fagioli convocato in prima squadra

Prima convocazione per Nicolò Fagioli

Il Predestinato Nicolò Fagioli è stato convocato da Massimiliano Allegri per la partita che si disputerà questa sera tra Lazio e Juventus. Il classe 2001 lo abbiamo ammirato questa estate durante la tournee estiva che la Juventus ha disputato negli USA, ed oggi causa i molti infortuni in prima squadra vedi Khedira e Pjanic siederà in panchina. Fagioli è un trequartista di origini piacentine e tra gli addetti ai lavori è considerato uno dei nomi emergenti del calcio italiano.

In questa stagione per Fagioli 21 presenze tra Primavera e under23 con 4 reti all’attivo e 5 assist.