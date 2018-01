Il giovane centravanti sembra più vicino alla Vecchia Signora.

Juventus su Pellegri: possibile fumata bianca

Come prevedibile, con una rosa al completo nella stagione in corso, la Juventus pensa a come migliorare la squadra in vista del prossimo anno.

I bianconeri stanno già parlando da un po’ col Cagliari per acquistare a titolo definitivo Han, centravanti asiatico al momento in prestito al Perugia.

Ma le trattative per la dirigenza della Continassa non si fermano qui. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti i contatti per Pietro Pellegri, punta classe 2001 del Genoa.

I bianconeri furono vicini al ragazzo già la scorsa estate, ma il discorso fu poi rimandato vista la concorrenza per accaparrarselo di altri club di Serie A.

Juventus su Pellegri: non sarà Sturaro la contropartita

Sembra esserci la volontà, da parte di entrambe le società, di concludere l’affare, ma manca al momento l’accordo economico.

La Juventus, vista l’abbondanza in rosa, sta riflettendo su un’eventuale contropartita tecnica da inserire nella trattativa in modo tale da abbassare le pretese cash dei liguri.

È da escludere al momento un impiego in tale senso di Stefano Sturaro. Il gregario dei bianconeri ha vissuto forse il momento migliore della sua carriera, in termini di continuità, proprio con la maglia del Grifone.

Tuttavia un ritorno in Liguria del centrocampista non sembra essere ad oggi una priorità per il club di Preziosi. Ed a Vinovo quindi, saranno costretti a ragionare su una soluzione diversa. L’impressione è che però, ad ogni modo, Pellegri diventerà un nuovo giocatore della Vecchia Signora.

Fonte immagine principale: pagina Facebook fans dedicata a Pellegri