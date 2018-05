Esclusiva: Molinari “Stabiesi, sostenete la Juve Stabia”

Oggi per le interviste di Magazine Pragma, abbiamo raggiunto Morris Molinari, difensore delle vespe che a Castellammare di Stabia ha scritto pagine meravigliose:

Ciao Morris, ti vedremo a Castellammare di Stabia per questi play off?

” Non lo ancora se verro’ al Menti. Ma non conta questo, conta che sara’ presente il popolo

di Castellammare di Stabia a sostenere i ragazzi.”

Come hai visto la Juve Stabia in questa stagione?

” Bene, una squadra in crescita, imprevedibile e difficile da affrontare. Ora viene il bello.”

Un tuo giudizio su Fabio Caserta?

” Caserta ha una grande carriera alle spalle, un uomo di esperienza, sta facendo bene. Ha

fatto esperienze come secondo ma adesso sta dimostrando tutto il suo valore.”

Che consiglio vorresti dare al gruppo in questa finestra molto difficile ed importante?

” Non voglio dare nessun consiglio. I ragazzi gia’ sanno tutto. Bisogna lottare e sudare,

sanno che devono onorare la maglia per la citta’ e per i tifosi. Il gruppo e’ consapevole

di queste tematiche.”

Sei favorevole a questa nuova versione dei play off?

” Si, mette piu’ pepe al torneo. Ad un certo punto del campionato si verificavano

una serie di gare morte. Adesso tutti lottano e tutto diventa piu’ incerto.

In generale, che campionato hai visto? Merito del Lecce oppure demeriti di Trapani e Catania?

” Si, vittoria netta, la piu’ forte e la piu’ continua. Un organico di livello superiore. Grande merito.”

Sulla serie A, la Juventus ha meritato questo titolo oppure pensi che il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più?

” Mi dispiace per il Napoli, Sarri e’ un allenatore fantastico ma hanno qualcosa in meno rispetto alla Juventus.

La Juventus e’ sempre la squadra da battere.”

Tra qualche settimana ci sarà il mondiale. Che mondiale sarà senza l’Italia?

” Una cosa impensabile, sara’ tutto piu’ triste. Non solo per noi Italiani, ma anche per tutti i tifosi del pianeta”

Te la senti di dare qualche pronostico sulla Coppa del Mondo? Chi è la tua favorita ..

” Dico Argentina. Sono forti e completi ed hanno un attacco atomico che fara’ la differenza.”

Per tornare alla Juve Stabia, che cosa vorresti dire ai tifosi che ti ricordano sempre con entusiasmo e grande affetto?

” I tifosi della Juve Stabia dico solo di sostenere le vespe, e’ facile essere tifoso quando si vince, ma si deve

tifare sempre anche quando le cose non vanno bene.”

Si ringarzia Morris Molinari per il tempo concesso per questa intervista