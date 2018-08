Juve Stabia, alla scoperta di Roberto Vitiello

Roberto Vitiello, nato nella vicina Scafati, e’ il nome nuovo in casa Juve Stabia, giocatore

di grande esperienza con un passato anche nella massima serie, il giocatore pero’

nella sua carriera non ha mai vestito una maglia campana. Per la serie..meglio tardi che mai.

È un terzino destro con un passato da difensore centrale.

Esordisce in massima serie l’11 settembre 2011, in Catania-Siena (0-0). Il 22 settembre 2011 sigla il suo primo gol in Serie A all’Olimpico contro la fissando il risultato sull’1-1.

( Foto facebook)

Dopo Siena, Vitiello iniziera’ una nuova vita calcistica in Sicilia con la maglia del Palermo e Il 29 aprile 2015 realizza la prima marcatura in maglia rosanero, nella gara della 33ª giornata Palermo- (2-2). Da ricordare che il giocatore e’ stata una delle bandiere dei Rosanero, indossando anche la fascia di capitano per una partita.

Il 22 agosto 2017 viene ceduto dopo tre anni in Sicilia alla Ternana dove firma un contratto annuale. Il 4 settembre 2017 fa il suo esordio con la squadra umbra nel posticipo contro la Salernitana, subentrando nel secondo tempo.

Adesso per lui una nuova vita con la maglia della Juve Stabia