Viterbese-Juve Stabia, L’Editoriale di “StabiAmore”

Il punto del Presidente Gianfranco Piccirillo:

Lo Stabia dopo la lunga sosta ha confermato la forza che le consente il primato in classifica anche sul difficile campo della Viterbese, squadra partita in ritardo per le noti vicende, ma attrezzata per vincere il girone B della serie C e reduce dal pari di mercoledi con la Reggina. Lo Stabia ha offerto ancora una volta una prestazione decisamente buona, soprattutto nella ripresa, dando dimostrazione di personalità e forza in tutti i settori e vincendo con il consueto poker di reti, che sta diventando ormai una consolidata e piacevole abitudine per la splendida tifoseria di Castellammare, accorsa in massa anche a Viterbo. Caserta ha la necessità di effettuare un’oculata gestione della rosa, arricchita dai recenti arrivi di Germoni e soprattutto di Hulk Torromino, per le tre gare da giocare in pochi giorni, quella odierna, mercoledi sera a Potenza e il derby con la Paganese domenica pomeriggio. L’ex capitano delle vespe, ospite superlativo all’ultima trasmissione dell’etere stabiese, punta su Branduani in porta, Troest, Marzorati, Allievi e Vitiello in difesa e su un centrocampo composto da, Calò, capitan Mastalli e Carlini a sostegno della punta Bruno El Ouazni e degli esterni Melara e Canotto. La squadra laziale è allenata da Sottili e può vantare calciatori di valore come l’ex difensore stabiese Atanasov, nazionale bulgaro. Nel primo tempo lo Stabia fa capire subito di che pasta sia fatta, sfiorando prima il vantaggio con un tiro di Canotto parato da Forte e poi realizzandolo su rigore con Conte Max Carlini per un netto fallo del portiere sullo stesso Canotto.. Lo Stabia gioca bene, nonostante una Viterbese vivace, che nella seconda parte del primo tempo mette in apprensione lo Stabia con un paio di iniziative pericolose. Calò colpisce la traversa nel finale del tempo su una delle sue consuete brillanti punizioni dal limite e Bruno El Ouazni, autore di una gara gagliarda, non riesce a ribadire in rete, ma l’appuntamento col gol per il marocchino, intenzionato a non lasciare Castellammare nonostante l’arrivo di Torromino, è solo rimandato alla ripresa. Lo Stabia nel secondo tempo subisce i laziali solo nella prima parte, nella quale Vandeputte colpisce un clamoroso incrocio dei pali, ma poi dilaga, vincendo in scioltezza, prima ancora dei cambi di Caserta. Infatti entra Vicente per Mastalli e poi Canotto, prima di lasciare il campo concede l’assist del raddoppio conteso tra l’autorete di Sini e un tocco di spalla di Bruno El Ouazni, che comunque realizza poi splendidamente la terza rete su passaggio proprio del neo acquisto Hulk Torromino, che assieme a Elia entra per Melara e proprio Canotto. Dopo escono i marcatori Carlini ed El Ouazni per Sinani e Viola, splendido protagonista della quarta rete delle vespe. Caserta consolida la bontà del suo impianto di squadra con una ripresa superba e i tanti tifosi stabiesi, giunti allo stadio Rocchi di Viterbo, hanno pouto ammirare ancora una volta uno Stabia brillante e divertente nella fase dell’offesa, impreziosita dalla perla del tiro di Viola, che si candida per un posto da titolare mercoledì sera a Potenza, assieme a quelli che hanno giocato di meno o erano in panchina e forse pure a Mezavilla, per precauzione tenuto a riposo. La bella gara di Bruno El Ouazni, che a prescindere dai gol realizzati, comunque non pochi, trova sempre il modo di rendersi utile alla squadra, anche nella fase difensiva, la qualità dei centrocampisti, assiema all’affidabilità dei difensori, conferma le speranze del popolo stabiese, ormai conquistato dalla bravura e dalla sagacia tattica di Fabio Caserta e dei suoi collaboratori. Insomma il mantenere un profilo basso è solo la scelta di seguire la scaramanzia, una scienza rivelatasi spesso esatta, ma la corsa al traguardo della promozione diretta è una realtà accertata anche nel 2019 e con un vantaggio importante sulle inseguitrici e incrementato sul blasonato e potente Catania, oggi sconfitto allo stadio Nicola De Simone dai fratelli aretusei, ai quali rivolgiamo un caloroso ringraziamento.