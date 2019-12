LA FRATTESE PIAZZA IL PRIMO COLPO DEL MERCATO INVERNALE

Comunicato ufficiale:

UFFICIALIZZATO AURIEMMA, MEZZ’ALA DUTTILE E DAL PASSATO IN SERIE D

La Asd Frattamaggiore Calcio comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Raffaele Auriemma. Nato il 02/02/1998, la mezz’ala arriva dalla Asd Città di Gragnano, con cui ha disputato questo primo scorcio di stagione nel Girone A di Eccellenza Campania ed ha trovato già due volte la via del goal. Nonostante la giovane età, il neoacquisto nerostellato vanta 50 presenze in Serie D, condite da due marcature. Nella quarta serie ha vestito le maglie di Turris e Sarnese, compagine nel quale settore giovanile è cresciuto. Dotato di una buona tecnica, a cui abbina velocità e dinamismo, Auriemma può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, oltre all’abituale posizione di centrocampista interno. Questa duttilità rappresenta una delle sue principali caratteristiche, che hanno spinto la società capitanata dal patron D’Errico a puntarci. Dunque è lui il profilo scelto da mister Grimaldi per rafforzare l’out mancino ed il suo avvento all’ombra del “P. Ianniello” inaugura la sessione invernale di mercato della Frattese.

A lui la società estende un caloroso benvenuto con l’augurio che possa conseguire ottimi risultati con la stella cucita sul petto!