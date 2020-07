La Juve Stabia non riesce piu’ a vincere!

Juve Stabia vs Virtus Entella 1-1, pareggio giusto al Menti:

Primo Tempo: Un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Giuseppe Rizza ed anche la curva Sud fa la sua parte con uno striscione per ricordare la sua figura. Poi si passa al calcio giocato e complice anche un clima estivo nasce una brutta partita. Per annotare la prima azione dobbiamo aspettare il minuto 34 con Schenetti che si divora clamorosamente la palla del vantaggio. La Juve Stabia inizia a perdere smalto e palla la Virtus Entella. Minuto 39 , Mazzitelli trova un tiro cross molto probabilmente deviato e palla in buca. Nell’occasione del goal Izco troppo tenero. Le vespe sbandano e gli ospiti provano a pungere in contropiede. L’unica occasione da goal per le vespe capita in pieno recupero con Addae che spara alto da buona posizione. Si va al riposo con la Virtus Entella in vantaggio al Romeo Menti.

Secondo Tempo: Anche la seconda frazione e’ avara di occasioni. Morra pero’ prova subito a scrivere un copione diverso ma si divora la palla del raddoppio. Al 52 si colorano di rosso Coppolaro e Canotto per un parapiglia e qualche spinta di troppo. Entra Bifulco e si procura subito un rigore che Forte trasforma al 67′. Lo stesso Forte prova ad imitare Quagliarella con un tiro dalla distanza. Ci sarebbe tutto il tempo del mondo per vincerla, ma L’Entella si accontenta e la Juve Stabia non tirera’ mai in porta. Nasce cosi un pareggio giusto.

Juve Stabia-Virtus Entella 1-1, il tabellino