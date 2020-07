La nuova porta di Keba Jaber, il bravo numero uno, ex Marsala e Licata è il nuovo portiere del Nissa, il dettaglio nel comunicato stampa:

“Un altro colpaccio della Nissa Fc che assurge al ruolo di grande protagonista del mercato!

Ingaggiato il portiere Keba Jaber, 22 anni, gambiano (nella foto con il direttore generale Arialdo Giammusso) la scorsa stagione uno dei protagonisti della promozione in Serie D del Dattilo Noir, fresco vincitore del premio come miglior portiere dell’Eccellenza. Quattro campionati di Eccellenza vinti oltre, al Dattilo con Marsala, Licata e Paceco, un “biglietto da visita” che non ammette discussioni.

Un portiere di grande esperienza nonostante la giovane età che vuole essere protagonista anche con la Nissa nel prossimo campionato di Eccellenza. Un super colpo insomma! Messo a segno con la solita maestria dal direttore sportivo Peppe Cammarata e dall’intera area tecnica.

Benvenuto Keba! Regalaci tante emozioni sul campo come hai dimostrato nelle squadre che ti hanno avuto in organico! “