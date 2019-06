Finale Under 15 conquistata alla grande dalla Paganese che paga lo sforzo di una non facile rimonta.

Nella finale la spunta il Piacenza , per 3 a 2, contro una mai doma Paganese. Adesso attenzione all’under 17.

Sant’Arcangelo di Romagna 14 giugno 2019. Campo Valentino Mazzola Finale Campionato Under 15 tra il Piacenza e la Paganese con inizio alle ore 18:00.

Arbitro: Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dai Sig.ri Alberto Colonna e Giorgio Ravera.

Piacenza, guidato dal tecnico Mattia Giacobone:

Maianti, Lucanto, Crolario, Borsatti, Villoni, Baia, Ruiz, Riva, Turra, Poerio e Semenza.

Panchina: Tortora, Dramis, Boffini, Meloni, Garbati, Fermi, Corsaro, Balduzzi e Hrom.

Paganese, guidato dal tecnico Salvatore Matrecano:

Pinestro, D’Avino, Semonella, Di Maio, Iannuale, Domanico, Norcia, Terracciano, Campanile, Salerno e Caiazzo.

Panchina: Gianfagna, Bologna, Biccari, Fucci, Bolognini, Silvestri, Quaglietta, Manzi e Colonna.

Dopo un eccellente percorso per approdare in finale, i quaranta ragazzi di Paganese e Piacenza, si affrontano per la storia del proprio club. Alle 18:00 in punto il Sig. Crezzini di Siena dà il fischio d’inizio alla gara che assegnerà il tricolore Under 15 – Lega Pro.

Parte bene il Piacenza che và subito in goal con Turrà, che al secondo minuto raccoglie la ribattuta di Pinestro su tiro di Semenza. Per tutto il primo tempo la Paganese, oggi in divisa gialla, cerca di acciuffare un pareggio ma non ci riesce. Termina così il primo tempo con il parziale di Piacenza 1 Paganese 0.

La ripresa inizia con la Paganese che inserisce Manzi e Colonna per Campanile e Caiazzo. Le sostituzioni danno i frutti sperati ed al settimo della ripresa la Paganese pareggia.

Salerno penetra in area e complice un rimpallo favorevole mette alle spalle di Maianti per l’uno a uno.

Al diciannovesimo Paganese addirittura in vantaggio. Norcia ribadisce in rete la ribattuta di Maianti su tiro di Manzi.

Il tempo di battere da centrocampo ed il Piacenza pareggia con Semenza che mette alle spalle di Pinestro, su sussegente angolo dei Piacentini.

Finale più deciso del Piacenza, con la classica casacca rossa. Dopo alcune azioni insistite dove il portiere della Paganese mette in mostra tutto il suo repertorio, nulla può su Turrà che raccoglie al meglio un traversone di Cloralio.

Siamo al minuto trenta della ripresa quando il Piacenza riesce a ribaltare di nuovo il risultato.

Gara spettacolare con un plauso a Paganese e Piacenza per aversi affrontato in una finale tutta a viso aperto.

Con oltre quattro minuti di recupero, accordati dal direttore di gara termina la partita con il risultato finale di Piacenza 3 – Paganese 2. Piacenza così laureatosi “Campione d’Italia” Under 15 per il campionato 2018/19.