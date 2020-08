Nella giornata odierna, la Lega Dilettanti ha comunicato il regolamento e gli accoppiamenti con gli orari della Coppa Italia di Eccellenza. Ecco il comunicato diramato quest’oggi.

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 40 del 28 agosto 2020

1. Comunicazioni della L.N.D.

REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2020/2021 la 55^ Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

Campionato Nazionale Dilettanti

Campionati di Eccellenza

SVOLGIMENTO DELLA FASE REGIONALE

COPPA ITALIA – FASE REGIONALE

COPPA ITALIA ECCELLENZA – 55° EDIZIONE – MEMORIAL “GIANFRANCO PROVENZANO”

Alla Coppa Italia Regionale partecipano d’ufficio le 32 squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021

La Società vincente la Coppa Italia Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale.

Sedicesimi – Ottavi –

Accoppiamenti – Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Quarti di Finale – Semifinali

Sorteggio

Per definire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei quarti di finale e delle semifinali, verrà effettuato un sorteggio, in seduta pubblica, presso gli Uffici del C.R. Sicilia.

Gara di Finale

La gara FINALE si disputerà sul Campo “Regionale” di Giarre, con eventuali tempi supplementari e rigori.

La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione del Consiglio Direttivo della Lega, fatto salvo di particolari richieste da parte delle Società per disputare gare in notturna.

ARBITRI

Gli arbitri, vengono designati dal C.R.A.

Per tutte le gare verranno designati assistenti arbitri ufficiali con criteri di vicinorietà.

REGOLAMENTO COPPA ITALIA DILETTANTI – C.U. N. 4 – L.N.D. – DEL 1 LUGLIO 2020

In allegato al presente C.U. si pubblica il Regolamento della Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2020/2021.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.

Il C.R. Sicilia ha stabilito che per tutte le gare di Coppa Italia vige l’obbligo di impiego di un calciatore nato dal 2001 e uno nato dal 2002.

L’inosservanza della predetta norma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 2 – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Eccellenza è consentita la sostituzione di CINQUE CALCIATORI secondo quanto previsto dall’art. 74 delle N.O.I.F.

ART. 3 – RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0 – 3).

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 10 del C.G.S.

ART. 4- APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – ACCOPPIAMENTI

Andata Domenica 06.09.20 ore 16.00 – Ritorno Domenica 13.09.2020 ore 16.00

Girone A

AKRAGAS 2018 CASTELTERMINI C.U.S. PALERMO PARMONVAL CANICATTI’ PRO FAVARA CASTELLAMMARE CALCIO 94 MONREALE MARSALA CALCIO MAZARA CALCIO NISSA F.C. SANCATALDESE ORATORIO SAN CIRO E GIORGIO DON CARLO MISILMERI UNITAS SCIACCA DOLCE ONORIO FOLGORE

Girone B

ACICATENA 1973 CARLENTINI CALCIO CATANIA SAN PIO X F.C. ACI S.ANTONIO CALCIO ENNA CALCIO ATLETICO CATANIA GIARRE 1946 JONICA F.C. NUOVA POL. ACQUEDOLCI 1946 IGEA SANTA CROCE RAGUSA CALCIO SIRACUSA REAL SIRACUSA BELVEDERE SPORT CLUB PALAZZOLO VIRTUS ISPICA 2020

CAMPI DI GIUOCO

ACICATENA CALCIO 1973 Polivalente Aci Catena AKRAGAS 2018 Esseneto Agrigento ATLETICO CATANIA Monte Po Catania C.U.S. PALERMO Impianto Universitario Palermo CANICATTI Saraceno Ravanusa CARLENTINI CALCIO Comunale Carlentini CASTELLAMMARE CALCIO 94 G.Matranga Castellammare dl Gofo CASTELTERMINI Comunale Casteltermini CATANIA S.PIO X A R.L. Bonaiuto Somma Mascalucia DOLCE ONORIO FOLGORE P. Marino Castelvetrano DON CARLO MISILMERI Comunale Misilmeri ENNA CALCIO S.C.S.D. Gaeta Enna MAZARA CALCIO N. Vaccara Mazara del Vallo FC ACI S.ANTONIO CALCIO Comunale Aci S.Antonio GIARRE 1946 Regionale Giarre JONICA F.C. Comunale Santa Teresa di Riva MARSALA CALCIO A R.L. Municipale Marsala MONREALE CALCIO Louis Ribolla Palermo NISSA F.C. Marco Tomaselli Caltanissetta NUOVA POL ACQUEDOLCI B.Fresina S.Agata Militello ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO Comunale Marineo PARMONVAL F. Lo Monaco Palermo PRO FAVARA 1984 G. Bruccoleri Favara RAGUSA CALCIO Aldo Campo Ragusa REAL SIRACUSA BELVEDERE G. Di Bari Siracusa SANCATALDESE CALCIO V.Mazzola San Cataldo SANTA CROCE J.F. Kennedy Santa Croce Camerina SIRACUSA De Simone Siracusa SPORT CLUB PALAZZOLO Scrofani Salustro Palazzolo Acreide UNITAS SCIACCA CALCIO Gurreri Sciacca VIRTUS ISPICA 2020 Comunale Rosolini 1946 IGEA Stagno d’Alcontras Barcellona P.G.

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell’utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle “regole del giuoco calcio” ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell’impianto (pubblica o privata) o del gestore.

A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:

Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all’accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.

Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell’impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.

Attivazione di tutte iniziative necessarie all’osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 28 agosto 2020