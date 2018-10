S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 3 Mercadante; 20 Rota(32’st 14 Bei), 8 Zampa(27 Fabris), 5 Scoppa, 23 Paolucci(11’st 24 Maimone), 17 Donnarumma; 19 Mangni, 21 Gerardi(20’st 11 Mendicino). All.: Scienza. A disp.: 12 Saloni; 4 Gatti, 6 Pierfederici, 7 Mavretic, 13 Mangione. CATANZARO (3-4-3) : 12 Elezaj; 5 Celiento, 23 Figliomeni, 15 Signorini(12’st 6 Nicoletti); 11 Statella(37’st 27 Repossi), 19 De Risio, 4 Maita, 13 Favalli; 10 Giannone(12’st 7 D’Ursi), 21 Fischnaller(12’st 2 Ciccone), 17 Kanoute(26’st 8 Iuliano). All.: Auteri. A disp.: 22 Mittica; 16 Eklu, 18 Nikolopoulos, 25 Ponsacco. Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Thomas Ruggieri di Pescara e Giulio Basile di Chieti. Ammoniti: Rota(M); Favalli, Iuliano(C); Espulsi: -. Note: recupero 2′ p.t., 3′ s.t.; angoli 5-0; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa biancoverde per il Monopoli, giallorossa per il Catanzaro. Spettatori totali 1517 di cui 887 abbonati e 52 da Catanzaro.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies