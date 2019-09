Monopoli – Catania, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Lega Pro gir.C termina con il punteggio di 4-2 per i padroni di casa.

Monopolitani a segno al 16 del primo tempo con un gran tiro dal limite di Carriero che supera l’incolpevole Furlan, ex di turno per il Catania assieme a Pinto.

La reazione dei siculi è immediata, infatti dopo soli due minuti arriva il pareggio di Mazzarani, lesto a raccogliere un rimpallo in area piccola, a girarsi e mettere a segno il pallone da pochi passi calciando sul primo palo alla sinistra di Antonino.

Il Monopoli fa la partita, ancora nel primo tempo traversa su tiro cross colpita da Tazzer al 39’mo minuto, ma si va al riposo col risultato di 1-1.

Al nono minuto del secondo tempo pasticcio della difesa monopolitana ed ospiti inaspettatamente in vantaggio: un tiro tutt’altro che irresistibile di Rizzo viene respinto male da Antonino, il pallone rocambola sul corpo di Rota e finisce mestamente in rete.

La reazione del Monopoli è immediata e Piccinni trova il pareggio tre minuti dopo con un preciso colpo di testa alla destra di Furlan sugli sviluppi di un corner ed al 23mo è Fella a portare nuovamente avanti la squadra di casa con un preciso destro sul primo palo alla destra di Furlan per il gol del 3-2.

Nel finale c’è gloria anche per Donnarumma che in contropiede, con una perentoria azione dalla fascia sinistra entra in area e supera Furlan in uscita.

Di seguito tabellino e foto gallery del match.

TABELLINO

Monopoli – Catania 4-2 (16′ Carriero, 12’st Piccinni, 26’st Fella, 44’st Donnarumma(M), 18′ Mazzarani, 9’st aut. Rota(C))

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Antonino; 21 Rota, 28 De Franco, 16 Maestrelli(21’st 30 Hadziosmanovic); 31 Tazzer, 20 Carriero(21’st 3 Mercadante), 4 Giorno(45’st 6 Pecorini), 8 Piccinni, 17 Donnarumma; 23 Fella(30’st 9 Cuppone), 33 Jefferson(45’st 25 Moreo). All.: Scienza. A disp.: 22 Menegatti; 5 Arena, 7 Salvemini, 9 Cuppone, 10 Triarico, 18 Tuttisanti, 26 Ferrara, 32 Nanni.

CALCIO CATANIA (3-5-2): 1 Furlan; 3 Mbende, 28 Esposito, 5 Silvestri(15′ 2 Noce)(29’st 8 Di Molfetta); 26 Calapai, 6 Welbeck(29’st 23 Dall’Oglio), 10 Lodi, 16 Llama(1’st 18 Rizzo), 20 Pinto; 32 Mazzarani(41’st 11 Curiale), 9 Di Piazza. All.: Campione. A disp.: 22 Martinez; 21 Biondi.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo. Assistenti: Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo.

Ammoniti: Carriero(M); Llama, Welbeck, Esposito, Mbende(C); Espulsi: -.

Note: Recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; angoli 5-3; campo in buone condizioni; cielo nuvoloso; divisa nera per il Monopoli, bianca per il Catania. Spettatori totali 1865 di cui 1100 abbonati e 62 ospiti.

PHOTOGALLERY