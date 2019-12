L’ex Juve Stabia e Siracusa Dentice, sposa una nuova squadra

Non sara’ Sicilia per Pietro Dentice, il calciatore sposa la Polisportiva Santa Maria, come recita un comunicato ufficiale della societa’:

Un altro tassello importante si aggiunge alla Polisportiva Santa Maria in vista della seconda parte del campionato. In terra cilentana, infatti, approda il terzino sinistro, Pietro Dentice. Classe 1995, originario di Torre Annunziata, va a rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico Egidio Pirozzi. Per lui, esperienze in C con Juve Stabia e Siracusa, e in D con Reggina, Akragas e Aurora Seriate. Quest’anno, invece, ha vestito nella prima parte di campionato la maglia del Pavia, prima di rientrare in Campania e sposare il progetto Polisportiva Santa Maria.