Manlio Scopigno, l’uomo del miracolo Cagliari

Manlio Scopigno, l’allenatore che ha regalato al Cagliari lo storico scudetto, si quello con Rombo di Tuono Gigi Riva, un allenatore che e’ sicuramente un pezzo di storia importante della nostra Serie A ed inoltre lo Stadio di Rieti, conosciuto come Centro Italia porta anche il suo nome in onore di questo grandissimo personaggio

Lo Stadio di Rieti, Centro D’Italia, è anche conosciuto come lo Stadio Manlio Scopigno, idolo indiscusso della città di Rieti e non. Terzino sinistro, ha giocato nel Napoli e nel Catanzaro negli anni 50. Da allenatore ha avuto una carriera brillante allenando Vicenza, Bologna e Roma. Le sue gesta però sono famose in terra di Sardegna, infatti l’allenatore diventa un’icona per i tifosi del Cagliari. Nel giro di pochi anni guida la squadra sarda ai vertici del calcio italiano con il secondo posto nel 1969 e soprattutto con lo storico scudetto del 1970, il capolavoro della sua carriera, anche se non può sedersi in panchina per buona parte del girone di ritorno a causa di una squalifica di cinque mesi per offese a un guardalinee.

Nella sua carriera Scopigno ha avuto molti riconoscimenti:

Il Cagliari lo ha inserito nella sua Hall of Fame.

La tribuna Stampa dello stadio Sant Elia di Cagliari è a lui dedicata.

Nel 2015 il comune di Cagliari gli dedica una piazza.

Nel 2005 lo Stadio di Rieti prende il suo nome.

IL CAGLIARI 1969/70:

Prima Squadra: Enrico Albertosi, Mario Martiradonna, Giulio Zignoli, Pierluigi Cera, Comunardo Niccolai, Giuseppe Tomasini, Angelo Domenghini, NENÉ de Carvalho, Sergio Gori, Ricciotti Greatti, Luigi Riva.

Allenatore: Manlio Scopigno

Panchina: Adriano Reginato, Eraldo Mancin, Cesare Poli, Mario Brugnera, Corrado Nastasio, Mariano Tampucci

Presidente: Efisio Corrias

Foto Wikipedia