TORNA ‘A CASA’ IL TERZINO SINISTRO D’ANNA (2000) .

Accordo pluriennale con il difensore palermitano

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore classe 2000 Francesco D’Anna. Palermitano, terzino sinistro, per D’Anna è un ritorno in Maglia Azzurra: dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Catania, nella stagione passata aveva militato nel Marsala debuttando sia in Coppa Italia che in campionato, prima di essere ceduto al Don Carlo Misilmeri (Promozione Sicilia Girone A) per motivi familiari.

L’acquisto è a titolo definitivo, col giovane che si è legato al Marsala con un accordo pluriennale.

La Società rivolge un ‘bentornato’ prima di tutto al ragazzo che al calciatore, augurandogli al tempo stesso le migliori fortune in azzurro.

PER L’ATTACCO, ANCHE IL GIOVANE SARDONE (2001) .

Il barese proviene dal Team Altamura (Serie D)

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di avere acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante classe 2001 Cosimo Sardone. Pugliese di Cassano delle Murge (BA), Sardone è un esterno offensivo di piede destro. Il giovane barese nella scorsa stagione ha militato nel Team Altamura (Serie D Girone H), e si è legato agli Azzurri a titolo definitivo con vincolo pluriennale.

Dalla Società, i migliori auguri di un brillante futuro in Maglia Azzurra.

ANCORA UN DIFENSORE CENTRALE, MASSIMILIANO MONTUORI .

Il colosso salernitano è il nuovo acquisto del Marsala Calcio

Struttura fisica e temperamento, il nuovo acquisto del Marsala Calcio gode fortemente di entrambi le qualità: la S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento di Massimiliano Montuori, difensore centrale classe 1997. Campano di Nocera Inferiore (SA), dal fisico maestoso, Montuori in carniere ha soli campionati di Serie D. Comincia alla Cavese, prima di spostarsi all’AZ Picerno e al Madrepietra Daunia, compagno di squadra di mister Giannusa, dove mette a referto anche ben quattro marcature. Poi il ritorno nella sua Campania, prima al Portici e nel 2018-2019 alla Nocerina (Serie D Girone I).

Al calciatore, che arriva a titolo definitivo, vanno i migliori auguri per uno splendido futuro personale e professionale nella città di Marsala.