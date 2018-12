Contro il Torino per l’assalto all’Inter

Grazie alla sconfitta subita dall’Inter nel derby d’Italia contro la Juve, domani sera il Milan di Gattuso ha la possibilità di portarsi ad un solo punto dalla compagine nerazzurra. E’ però solo un obiettivo secondario, poiché prima di puntare al 3° gradino della classifica, si deve difendere il proprio 4° posto. La Lazio ospita la Sampdoria all’Olimpico e il Milan è chiamato a “matare” il Toro per non perdere il tanto rincorso posto Champions. Il tecnico calabrese ritrova finalmente Gonzalo Higuain dopo la squalifica di due turni e ripropone, anche per scarse alternative, la difesa composta da Abate e Zapata.

Questa la probabile formazione rossonera

(4-4-2)

Donnarumma G.; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

All. Gennaro Gattuso