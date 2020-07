Il Milan batte il Bologna 5 a 1:

Il Milan migliore della stagione affonda il Bologna di Mihajlovic con una cinquina inflitta nella calda serata di San Siro.

Il Milan gioca alla grande e convince, passa subito in vantaggio con il primo goal in serie A di Alexis Saelemaekers, abile nello sfruttare il velo – assist di Ibrahimovic.

Il raddoppio rossonero porta la firma del turco Calhanoglu, rapido a mettere dentro, dopo la sciagurata respinta di piede del portiere bolognese Skorupski.

Piccolo sussulto del Bologna : Tomiyasu, terzino destro del Bologna, si accentra con una azione personale travolgente, si libera di Romagnoli e spara una cannonata col mancino che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Imparabile per Donnarumma.

Riprende il monologo milanista: Bennacer ristabilisce il doppio vantaggio del diavolo, servito da Calhanoglu, si infila tra le maglie della difesa emiliana e timbra di piatto con il suo piede preferito. 3 a 1.

Il quarto goal milanista è merito della premiata ditta Ibrahimovic – Rebic : il primo serve il secondo al bacio, Rebic con un bel movimento disorienta il proprio marcatore e insacca con il sinistro, di potenza.

Nel finale c’è gloria anche per Calabria che dopo una bella percussione sulla fascia destra, mette nell’angolino basso. Imparabile per Skorupsky. Assist del subentrato Rafael Leao.

Pagelle milaniste:

Donnarumma : 6. Poco impegnato. Incolpevole sul goal di Tomiyasu.

Calabria : 7. Finalmente una prestazione di buon livello.

Kjaer : 6.5. Meno muro invalicabile rispetto al solito

Romagnoli : 6. Un po’ insicuro, fa poca opposizione su Tomiyasu, perde più volte la posizione

Hernandez : 7,5. Partecipa sempre alle azioni d’attacco milaniste, questa volta tiene bene pure Orsolini.

Bennacer : 7,5. Gol più tante buone idee, ispirato

Kessié : 7,5. In versione – di qua non si passa, colpisce il palo da fuori area a Skorupski battuto

Calhanoglu : 7,5. Tuttofare che sta volta fa tutto al meglio

Saelemaekers: 7,5. Prima gioa in rossonero, grande corsa e temperamento

Ibrahimovic: 7,5. Il velo per il goal di Saelemaekers vale come un assist, si ripete nel servire un cioccolatino per il goal di Rebic; troppo utile, anche da “fermo” dice sempre la sua.

Rebic : 8. L’uomo in più di questo Milan: corre come Varenne, tenta spesso il dribbling, è altruista quando serve, segna con continuità impressionante.

Leao : 6,5. Entra bene, buon impatto e mentalità giusta.

Highlights del match: