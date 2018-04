Il Monopoli di Giuseppe Scienza è pronto per affrontare domani pomeriggio il Trapani di Alessandro Calori, allo Stadio Provinciale di Erice. Gara valevole per la 37°giornata del campionato di serie C girone C. Intanto l’allenatore, aveva parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DEL MONOPOLI

“Domani affronteremo la squadra più forte del torneo, senza nulla togliere a Lecce e Catania. Dovremmo limitarli nei venti metri e cercare e non concedere loro le ripartenze. Dobbiamo conquistare matematicamente i playoff, anche perché ce li meritiamo, apparte qualche punto perso per strada. Benassi? Lo sto valutando come sto facendo con Bei. Nel caso non ce la fanno, gli altri devono essere pronti a subentrare e aiutare gli altri. Futuro? Non ci penso adesso, prima voglio raggiungere l’obiettivo”.

Foto fonte: www.monopolicalcio.it