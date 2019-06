Nasce la Free Academy Soccer, una nuova realta’

In Italia il dato statistico sugli sport più seguiti rivela che il calcio è quello che riscuote il maggior successo. La maggior parte dei bambini che praticano lo sport, scelgono quindi il calcio come disciplina e sognano di diventare il Messi o il Ronaldo del futuro. Anche le famiglie coltivano questo sogno e pensano di avere in casa il campione del futuro.

Senza entrare nel merito della possibilità o meno di riuscire a coronare questo sogno, possiamo però affermare che affinchè questo si tramuti in realtà serve comunque la consulenza e l’aiuto di qualcuno che conosca bene questo sport e possa quindi sostenere il ragazzo nel suo percorso di crescita da calciatore.

Ci sono diverse scuole calcio che a fronte di un piccolo o grande (non entriamo nel merito) contributo economico forniscono tutti gli strumenti per iniziare a coltivare per “bene” questo sogno.

In alcuni di questi professionisti, un giorno, è nata un’idea che ha dell’eccezionale: creare la prima scuola calcio completamente GRATIS.

Si avete capito bene! GRATIS.

Nasce così la Free Academy Soccer una scuola calcio destinata ai nati tra il 2006 e il 2014. Per frequentarla non sarà chiesto alcun contributo economico alle famiglie.

A questo punto vi domanderete: come fa questa scuola calcio a sopravvivere senza alcun introito derivante dalle “rette” dei propri iscritti?

La risposta sta nella grande generosità di alcuni imprenditori che hanno capito il fine “sociale” di questa idea e hanno voluto legare il proprio brand alla Free Academy Soccer attraverso sponsorizzazioni e contributi economici.

Oltre all’Istituto di bellezza Edonè, che sarà il Main Sponsor, ricordiamo i nomi degli altri imprenditori a cui va il nostro più sentito “GRAZIE”:

• Chiosco 24 (Food, Beverage and More)

• Tony Parrucchiere

• Sodes (Marketing e Comunicazione)

• Emyogo (Gli Chef del Dolce e Salato)

• Walter Italia

• Rea Consulting Sas

• IeLa WEB

• Carbat (Il tuo Concessionario Auto di fiducia)

• Antonio Paciello Photographer

• Faito (Bibite e Acqua minerale)

• Mr Free (Abbigliamento dal 1972)

La speranza è che sempre più imprenditori possano unirsi a questo gruppo per dare una possibilità di crescita a questa nuova realtà calcistica stabiese.

I Dirigenti si augurano di avere, inoltre, dall’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia un po’ di spazio nell’impianto cittadino (stadio Romeo Menti) per far crescere e appassionare i propri ragazzi, il tutto nel rispetto delle esigenze della S.S. Juve Stabia da poco promossa con merito nella serie cadetta.

Il Presidente della Free Academy Soccer sarà Mister Alessandro Pacifico che gestisce anche la Scuola Calcio Portieri Numero Uno.

Continuando con l’organigramma societario, Romolo Ercolano sarà il Vice Presidente, Catello Imparato il Direttore Generale e Nino Lucarelli il Segretario.

Lo Staff sarà composto da diversi professionisti del settore quali:

Il Direttore Tecnico Gugliemo Ricciardi, uomo di calcio molto conosciuto in zona che per anni ha cercato talenti in giro per la Campania, spesso trovando calciatori che poi hanno fatto carriera tra i professionisti. Uno su tutti: Ciro Immobile.

Catello Cuomo (Istruttore di Scuola Calcio), Aniello Martinelli e Catello Porzio (Istruttori Uefa B), Niki Lucarelli e Ciro Massa (Istruttori Attività di Base) e Pasquale Giordano (allenatore dei Portieri).

La scuola calcio sarà affiliata al Genoa che le darà una “visibilità” maggiore dando ai ragazzi l’opportunità di essere “conosciuti” in ambiti di Serie A.

Ricordiamo che nei giorni dal 15 al 30 luglio (sarà comunicata la sede) ci saranno degli stage gratuiti per valutare tutti i ragazzi che vogliono far parte di questa realtà calcistica del territorio stabiese.

La Free Academy Soccer sarà presentata sabato 29 giugno 2019 presso l’Europa Stabia Hotel in Viale Delle Terme 2 a Castellammare di Stabia con diretta facebook sulla pagina STABIESI AL 100%.

La regia dell’evento sarà affidata a ViViCentro Network, media partner della scuola calcio, e sarà moderata dal giornalista Mario Di Capua.

Il responsabile della comunicazione della Free Academy Soccer

Mario Vollono