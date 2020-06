“Sono felice di sposare il progetto Pomigliano – sul punto il tecnico Squillante – Pomigliano è una delle piazze storiche della Campania, da sempre protagonista del calcio campano. Ho scelto il Pomigliano perché questa è una società solida, con una grande progettualità che punta ad arrivare sempre più in alto. La Famiglia Pipola è una famiglia seria come poche, il presidente è un grande imprenditore. Scelgo il progetto e non la categoria. Il mio obiettivo è quello di vincere e di portare sempre più in alto i colori granata”.

La società formula i suoi migliori auguri a Gigi Squillante per la prossima stagione 2020/2021.