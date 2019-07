Pomigliano calcio femminile, tre news dal mondo rosa

L’ASD Calcio Pomigliano Femminile comunica agli organi di informazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Mary Russo, centrocampista centrale, classe ’96.

La Russo dal 2009 al 2019 milita con la Carpisa Napoli: nelle giovanili, con le azzurre vanta la partecipazione a due semifinali scudetti e a due finali al Torneo Arco di Trento. Nel 2014 il neo acquisto granata fa il suo esordio in prima squadra, giocando sempre in serie B. Nel 2019 con la Carpisa Napoli vince il campionato di serie C e giunge alla finale della Coppa Italia.

Ai microfoni della sala stampa, Mary Russo dichiara: “Dopo 10 anni cambio squadra, era giunto il momento di cambiare un pò aria e vivere una nuova ed ambiziosa sfida. Il Pomigliano, con il calcio maschile, vanta una grande storia, e adesso questa società di sta aprendo anche al calcio femminile. Come sempre l’obiettivo è dare il massimo”.

L’ASD Calcio Pomigliano Femminile comunica agli organi di informazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Fabiana Fierro, portiere, classe 2002.

La giovanissima Fierro ha indossato per un anno la maglia della Domina Neapolis e per due anni quella della Vapa Virtus Napoli.

All’ufficio stampa granata, l’estremo difensore, afferma: ” Sposo il progetto Pomigliano perché questa piazza importante che ha scritto la storia del calcio maschile. E’ una bella e solida società. Non vedo l’ora di iniziare e sono davvero felice di poter vivere questa nuova esperienza. Spero di crescere sia a livello calcistico che a livello personale. Tutte unite possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo poste”.

L’ASD Calcio Pomigliano Femminile comunica agli organi di informazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Ilaria Del Pizzo, portiere classe ’87.

La Del Pizzo ha indossato le maglie di Juve Stabia femminile, Gragnano Femminile, Lady Savoia, Real Marsico , Centro Ester, Sant’Egidio femminile, Atletico Sorrento , Napoli femminile.

L’estremo difensore granata vanta esperienze in serie A2, serie B e serie C. Nel suo palmares personale, si annoverano la vittorie di due campionato regionali di serie C, la vittoria di una Coppa Campania e di un campionato nazionale di serie C. La Del Pizzo in estate gioca anche a beach soccer nella squadra del Lokrians e quest’anno nella massima competizione Europea, si è classifica al 4° posto.

Queste le prime parole del portiere granata: “Sono felice di aver abbracciato il progetto Pomigliano della famiglia Pipola. Ringrazio il mister Esposito e il diesse Sito per la fiducia profusa nei miei confronti. La voglia di ricominciare è davvero tanto. Voglio mettermi al servizio della squadra per raggiungere insieme l’obiettivo che ci siamo prefissati”.