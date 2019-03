Ieri pomeriggio, si è conclusa la 27° giornata del campionato di Promozione Girone A Sicilia. Continua il testa a testa tra l’Oratorio S. Ciro e Giorgio e il Don Carlo Misilmeri, vittoriosi entrambi contro il Folgore e il Monreale. Terza posizione solitaria del Salemi che, passeggia sul Vallelunga per 5-0. Rimane in zona, l’Olimpica Akragas vincente contro il Borgo Nuovo per 1-4. Nelle zone basse, muove la classifica la Libertas 2010 vincente, nello scontro diretto contro il Villabate per 3-1 e, approfitta dei passi falsi di Gattopardo e Kamarat che hanno perso rispettivamente con Albatros Lercara e Casteltermini. Ecco tutti i risultati.

RISULTATI DELLA 27°GIORNATA DI PROMOZIONE GIRONE A SICILIA

Vis Borgo Nuovo – Olimpica Akragas 1-4

Albatros Lercara – Gattopardo 3-0

Casteltermini – Kamarat 6-0

Don Carlo Misilmeri – Monreale 2-0

Folgore – Oratorio S. Ciro e Giorgio 0-1

Libertas 2010 – Villabate 3-1

Salemi 1930 – Vallelunga 5-0

Balestrate – Don Bosco Partinico 2-1

CLASSIFICA DI PROMOZIONE GIRONE A SICILIA

Oratorio S. Ciro e Giorgio 65 Don Carlo Misilmeri 65 Salemi 1930 60 Olimpica Akragas 52 Monreale 51 Casteltermini 47 Albatros Lercara 42 Folgore 40 Vallelunga 37 Don Bosco Partinico 30 Balestrate 29 Kamarat 23 Gattopardo 22 Villabate 21 Libertas 2010 17 Vis Borgo Nuovo 10

PROSSIMO TURNO DI PROMOZIONE GIRONE A SICILIA

Oratorio S. Ciro – Albatros Lercara

Vis Borgo Nuovo – Libertas 2010

Don Bosco Partinico – Salemi 1930

Gattopardo – Don Carlo Misilmeri

Kamarat – Balestrate

Olimpica Akragas – Monreale

Vallelunga – Folgore

Villabate – Casteltermini

