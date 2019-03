REAL CAIVANO – DAMAN TEAM 4-2

Campionato Campania Felix – ASI Caserta

Girone “Eccellenze”

1️⃣8️⃣^ giornata

REAL CAIVANO – DAMAN TEAM 4-2

🐯

⚽️⚽️ Iazzetta ⏱25′, 60′

⚽️ Marzocchella⏱55′

⚽️ Ferrante ⏱80′

🦂

⚽️Carlomagno⏱50′

⚽️ D’Amelio ⏱70′

✅ È andata! Anche questa. Conquistati i 3️⃣ punti, la testa della classifica rimane nostra.

⚠️ Ma non senza difficoltà! Molte occasioni sprecate, qualche incertezza in fase difensiva e un pizzico di superficialità hanno tenuto in bilico la partita per più di un tempo.

👏 Complimenti ai ragazzi del Daman, corretti e caparbi. In versione rimaneggiata, costretti a giocare per più di un tempo con un uomo in meno, riescono a mettere a segno due reti con spirito di sacrificio e opportunismo.

🚀 Continuiamo la nostra corsa senza lasciare nulla per strada, uniti e determinati. Prossimo incontro: Atletico Matilde. Avanti così!

Fonte Ufficio Stampa