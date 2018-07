Real Pizzo, una notte con le stelle, tanti vip e non solo per questo evento organizzato dalla societa’:

Lunedì 6 Agosto ore 20:00 presso le splendide mura del Castello Murat, si terrà il II° Evento Sportivo organizzato dalla #RealPizzo. Un incontro pubblico aperto ai cittadini, tifosi, imprenditori per presentare i progetti futuri della nostra Società. Tanti saranno i temi che tratterremo, dall’impiantistica sportiva alla proiezione di video storici e inediti delle vecchie glorie calcistiche pizzitane, tutto arricchito da ospiti importanti come il famoso conduttore di Sky Sport, ex giocatore di Serie A e simbolo del Calcio Calabrese #MassimoMauro, il fratello #GregorioMauro, anche lui ex giocatore di Serie A ed attuale talent scout del Sud Italia, la bandiera indiscussa della grande Reggina 1914 anche egli simbolo del nostro Calcio Calabrese #FrancescoCozza, il Presidente del Comitato Calabria della F.I.G.C. Lnd in rappresentanza del calcio dilettantistico e di base della nostra Regione #SaverioMirarchi, il Grande Presidente dell’US Vibonese Calcio nonché noto imprenditore di uno dei prodotti più famosi a livello mondiale “Vecchio Amaro del Capo” #PippoCaffo e il Sindaco della nostra bellissima cittadina #GianlucaCallipo.

