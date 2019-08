Il calciomercato della Salernitana, quest’anno è in continua evoluzione. L’ultima novità in casa granata è l’ accordo raggiunto, con il difensore centrale Antreas Karo, ecco la sua scheda.

La Carriera di Antreas Karo

Antreas Karo nasce a Nicosia il 9 settembre 1996. Calcisticamente inizia nel settore giovanile del Nottingham Forest. Nel 2016 viene acquistato dall’Apollon Limassol una squadra del massimo campionato cipriota. Fa il suo esordio in prima squadra, dopo viene mandato in prestito nell’estate 2017 al Nea Salamis, l’anno successivo al Pafos dove disputa una stagione da protagonista. Tanto che il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, bravissimo nel scoprire giovani talenti lo acquista a titolo definitivo dall’Apollon, per girarlo in prestito alla Salernitana per farlo ambientare fin da subito al campionato italiano ed approda in Serie B.

Caratteristiche di Antreas Karo

E’ un difensore centrale roccioso grazie ai suoi 190 centimetri. Abile nell’uno contro uno, riesce a togliere la palla agli attaccanti avversari con una disinvoltura disarmante nonostante la sua giovane età. Abile nei contrasti aerei la prende sempre lui di testa, è un giovane promettente che vuole imporsi in una piazza esigente come quella di Salerno. Quest’anno per Antreas Karo è la sua grande occasione, il campionato italiano è il più ostico al mondo, ma il giovane difensore cipriota è carico a mille nell’affrontare l’imminente stagione sportiva. Con la giusta cattiveria agonistica avrà un futuro radioso. I tifosi granata chiedono rispetto per i colori granata, la Salernitana che sta nascendo sarà forte e divertente.