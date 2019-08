La Salernitana nella seconda di campionato affronterà il Cosenza una trasferta molto ostica, ma i granata andranno in Calabria in cerca della seconda vittoria in campionato, e confermare la prova brillante della settimana scorsa quando i granata hanno vinto meritatamente per 3-1 contro il Pescara.

Ecco le dichiarazioni di Ventura

“Tutti i calciatori che ho convocato possono giocare domani. Credo che partiremo con lo stesso assetto tattico utilizzato nella prima gara. Stiamo lavorando per migliorare una struttura di gioco ben precisa che bisogna portare avanti. Ho un gruppo di grandi ragazzi che stanno scoprendo di avere ottime potenzialità e abbiamo grandi margini di miglioramento”.

Domani sarà una verifica importante contro una squadra ostica, dovremo fare la nostra partita e cercare di salire di livello rispetto alla scorsa settimana. Braglia è un allenatore molto bravo e difficile da incontrare, ho grande rispetto per lui. Ringrazio i tifosi che verranno a sostenerci e spero che la Salernitana riesca a dare un altro messaggio di serietà, impegno e voglia di essere protagonisti”.

Il mister ha concluso: Sul mercato vediamo cosa succederà in questi ultimi giorni ma credo che non si poteva fare di più considerando il punto di partenza. Siamo partiti da una situazione molto difficile ed oggi abbiamo un gruppo che lavora in simbiosi e sta facendo grandi progressi. In questo momento non siamo competitivi per vincere, siamo competitivi per diventare qualcosa di importante. Da qui a gennaio avremo molte verifiche per poi valutare dove possiamo arrivare. Il nostro obiettivo è lavorare affinché la squadra diventi consapevole dei propri mezzi, delle proprie capacità e degli obiettivi che si possono raggiungere”.

Fonte Sito ufficiale U.S. Salernitana 1919