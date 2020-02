La Salernitana nella trasferta di Verona contro il Chievo ha beccato non solo una bruciante sconfitta per 2-0 anche il doppio infortunio per quanto riguarda gli esterni nel primo tempo Cicerelli è costretto a dare forfait al suo posto entra Lombardi che successivamente nel secondo tempo anche lui esce per infortunio, una brutta perdita per il mister Giampiero Ventura dato che l’esterno scuola Lazio Cristiano Lombardi stava giocando molto bene e risultava devastante era lui il nuovo padrone della fascia destra nel 3-5-2 disegnato da Ventura

Tegola Salernitana: brutto stop per Cristiano Lombardi

Lesione di terzo grado alla coscia sinistra e almeno due mesi di stop per Cristiano Lombardi. Attualmente era stato l’uomo in più della Salernitana. Potrà rientrare eventualmente per i play-off qualora la Salernitana centrasse l’obiettivo. Non vi resta che augurargli una perfetta guarigione.