Sant’Egidio, manita alla Ternana! La nota della società che racconta le emozioni della partita:

Sant’Egidio – Primo hurrà della stagione: altra ‘manita’ alla Ternana Il Sant’Egidio torna a vincere in campionato ed ottiene il secondo successo di questa stagione 2020/21 contro la Ternana. Dopo i 5 gol realizzati in Coppa nello scorso settembre, le ragazze di mister De Risi rifilano altrettanti gol alle umbre nella quarta giornata del torneo.

Il match si mette subito bene per le Leonesse che sbloccano il punteggio dopo appena tre minuti di gioco con un gran rasoterra di Di Martino, a conclusione di un’ottima azione di Gorrasi che serve un assist perfetto. Le padrone di casa tengono bene il campo e sfiorano il raddoppio in diverse circostanze ma la Ternana riesce a contrastare le offensive gialloblu. Tuttavia il 2-0 arriva poco prima della mezz’ora: Olivieri va alla conclusione ma trova la respinta del portiere, sulla ribattuta arriva Gorrasi che non perdona e regala la seconda gioia della partita alle leonesse.

Ad inizio ripresa, la buona sorte volta le spalle alle ragazze di mister De Risi quando al 4’ minuto Di Palma devia, il calcio d’angolo battuto dalle avversarie, direttamente nella propria porta e permette alla ospiti di accorciare le distanze sull’1-2. Tuttavia le padrone di casa non accusano il colpo: anzi, paga subito il debito con la sfortuna, trovando il terzo gol sugli sviluppi di un corner calciato da Olivieri e deviato in maniera decisiva nella propria porta da Baldassarra.

La strada si mette completamente in discesa per le ragazze di De Risi che dilagano nel finale di partita.

A 10 minuti dal termine arriva uno splendido gol siglato da Sharon Di Martino che porta il punteggio sul 4-1 calciando a volo un bel cross di Olivieri a termine di un’azione corale davvero apprezzabile.

Poco prima del triplice fischio finale c’è gloria anche per Giulia Olivieri che realizza il proprio gol personale e soprattutto la cinquina del Sant’Egidio Femminile, a sancire ulteriormente il primo successo stagionale delle Leonesse di mister De Risi.

Una vittoria importante per alzare il morale in vista dei prossimi impegni di campionato. Domenica prossima c’è la trasferta in Abruzzo: ad attendere le Leonesse c’è il Pescara.

“Era fondamentale vincere – commenta mister De Risi – l’inizio di campionato è stato molto complicato. Stiamo ancora cercando di inserire al meglio tutte le giovanissime che compongono la rosa. Inoltre, il calendario non è stato benevolo mettendoci subito a confronto con squadre candidate alla vittoria finale. C’è da dire che anche la situzione Covid non ci permette di allenarci al meglio, ma non cerchiamo alibi. Bisogna continuare a lavorare per cercare di conquistare i punti necessari per allontanare le ultime posizioni in classifica.”

