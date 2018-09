Ancora out Higuain: Gattuso lancia Castillejo falso nueve

Si prospetta un’altra difficile domenica di campionato per il Milan di Gennaro Gattuso, ospite al Mapei Stadium di Sassuolo di nuovo orfano di Gonzalo Higuain, non ancora al 100% dopo la botta ricevuta con l’Atalanta. I rossoneri sono infatti in piena emergenza, perché oltre all’assenza del Pipita, il tecnico rossonero è alle prese anche con Borini e Cutrone, usciti acciaccati dal Castellani di Empoli lo scorso giovedì. Nessuno degli attaccanti è dunque al massimo della forma e la scelta di Gattuso sembra essere ricaduta su Samu Castillejo, che andrà a ricoprire il ruolo di “falso nueve” al fianco di Suso e Calhanoglu. In difesa invece Abate é favorito su Calabria influenzato, mentre Rodriguez dovrebbe riprendere il suo posto sulla corsia mancina a discapito di Laxalt.

Questa la formazione rossonera:

(4-3-3)

Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu.

All. Gennaro Gattuso