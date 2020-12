Serie A: Il Focus di giornata, torna la FantaDea! Tutto quello o quasi che e’ successo nel turno del 19-20 dicembre 2020

Serie A: Vince il Milan e resta in testa al campionato. Superato anche il Sassuolo con una prestazione molto convincente. Leao, entra nella storia segnando dopo appena sei secondi dall’inizio di gara. Il Sassuolo si sveglia dal letargo troppo tardi ed il diavolo si porta a casa i tre punti.

Inter risponde. Brutta partita al Meazza, un lampo di Hakimi ed un rigore di Lukaku danno i tre punti alla squadra di Antonio Conte contro uno Spezia molto generoso.

Vince anche il Benevento con merito grazie ad una magia di Insigne Jr e un rigore di Marco Sau. Genoa sempre piu’ nei guai. ( Leggi il servizio)

Chi non riesce piu’ a vincere e’ la Fiorentina, fermata in casa dal Verona. Stesso discorso pure per il Torino che rimanda anche questa domenica l’appuntamento con la vittoria contro il Bologna in casa. In coda sempre il Crotone che si arrende alla Sampdoria dell’eterno Fabio Quagliarella. ( Leggi il servizio)

Vince e convince la Juventus che cala un poker allo stadio Tardini di Parma. Partita senza storia con Cristiano Ronaldo che risponde ai goal di Messi con una doppietta. Dejan Kulusevski apre le danze ed Alvaro Morata le chiude. Non convocato Dybala per questa sfida per l’ennesimo problema fisico di questo 2020.

Pari giusto quello disputato alla Sardegna Arena. L’Udinese si dimostra squadra in salute. Una punizione capolavoro di Lykogiannis apre le danze. Poi Lasagna rimette la partita sui binari giusti per i Friulani. ( Leggi il servizio)

Fanta Dea. La Roma passa subito a Bergamo con il solito Dzeko. Palo di Spinazzola e Fonseca che inizia a leccarsi i baffi. Nella ripresa la partita cambia clamorosamente. Torna al goal Zapata, Gosens punge come al solito, Muriel e poi Ilicic completano la festa nerazzurra. ( Leggi il servizio)

Fa festa la Lazio contro il Napoli. Vittoria meritata per i ragazzi di Simone Inzaghi che passano con due magie di Immobile e Luis Alberto. ( Leggi il servizio)

