Lazio Napoli probabili formazioni

Lazio vs Napoli, spettacolo allo stadio Olimpico:Per i biancocelesti, la partita contro il Napoli è una vera e propria gara tabù, soprattutto negli ultimi tempi. La squadra allenata da Simone Inzaghi infatti ha perso tutti gli ultimi sei incontri interni di Serie A contro il Napoli. Ed è la striscia di sconfitte in casa più lunga nella storia dei biancocelesti contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Ma già queste statistiche lasciano il tempo che trovano, inoltre i record e i tabù sono fatti per essere infranti. Non a caso l’Inter non vinceva al San Paolo in campionato dal 1997 (finì uno a tre). E Lazio e Napoli arrivano a questa partita in due condizioni, fisiche e mentali, completamente diverse.

Infatti i partenopei, ottavi in classifica a quota 24 punti (e reduci dal ko contro l’Inter nell’ultimo turno) hanno vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (cinque sconfitte e quattro pareggi). Prima di questa stagione l’ultima serie di 10 gare con una sola vittoria per i partenopei risaliva al 2010 (con Mazzarri in panchina). Gattuso, che non ha cercato alibi contro l’Inter ma ha apprezzato l’atteggiamento dei suoi giocatori. Ma dovrà fare di nuovo a meno di Koulilaby e Maksimovic infortunati e, molto probabilmente, sarà la stessa squadra del match contro l’Inter (Demme non potrà essere schierato in quanto la firma è prevista per Domenica mattina).

La Lazio al contrario è in un momento magico. La squadra di Inzaghi ha vinto nove partite di fila in campionato per la seconda volta nella sua storia; la prima fu nel 1999, quando non riuscì a ottenere poi il decimo successo consecutivo (o a o col Bologna). Attualmente sono la terza forza del campionato con sei in meno rispetto alla coppia di testa Inter-Juventus (e con una partita in meno). E senza le coppe, il che è un vantaggio non da poco. Pochi dubbi per Inzaghi. La formazione sarà grossomodo quella che ha sconfitto il Brescia nell’ultima partita.

Di seguito le probabili formazioni: Lazio (3-5-2): Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli (4-3-3-): Meret; Hysai, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.