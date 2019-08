Serie B: Tra campioni del mondo e conferme, tutti gli allenatori

LE PANCHINE DI SERIE B- Tante novita’, tanti campioni del Mondo che siederanno in panchina in cadetteria. Da Pippo Inzaghi ad Alessandro Nesta, passando per Massimo Oddo.

Torna in Pista Giampiero Ventura dopo il flop azzurro e la breve parentesi contro il Chievo, novita’ a Trapani firmata da Baldini. Conferme per Caserta , D’Angelo e Tesser che hanno fatto miracoli in Serie C. Italiano che ha vinto i play off contro il Trapani, riparte dalla Liguria. Usato garantito a Cosenza, voglia di vincere a Cremona con Massimo Rastelli in panca:

ASCOLI: Paolo Zanetti (Nuovo)

BENEVENTO: Filippo Inzaghi (Nuovo)

CHIEVO: Michele Marcolini (Nuovo)

CITTADELLA: Roberto Venturato (Confermato)

COSENZA: Piero Braglia (Confermato)

CREMONESE: Massimo Rastelli (Confermato)

CROTONE: Giovanni Stroppa (Confermato)

EMPOLI: Cristian Bucchi (Nuovo)

FROSINONE: Alessandro Nesta (Nuovo)

JUVE STABIA: Fabio Caserta (Confermato)

LIVORNO: Roberto Breda (Confermato)

PALERMO: Pasquale Marino (Nuovo)

PESCARA: Luciano Zauri (Nuovo)

PERUGIA: Massimo Oddo (Nuovo)

PISA: Luca D’Angelo (Confermato)

PORDENONE: Attilio Tesser (Confermato)

SALERNITANA: Giampiero Ventura (Nuovo)

SPEZIA: Vincenzo Italiano (Nuovo)

TRAPANI: Francesco Baldini ( Nuovo)

VENEZIA: Alessio Dionisi (Nuovo)

VIRTUS ENTELLA: Roberto Boscaglia (Confermato)