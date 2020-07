Pescara calcio e Andrea Sottil. Nuovo matrimonio estivo: dopo Luciano Zauri e Nicola Legrottaglie, arriva l’ex di Siracusa e Catania.

Il “Generale”, ex allenatore di Siracusa e Catania, proverà a fare uscire il Delfino dal periodo “no” in campionato. Nelle ultime ore era circolata la voce di un clamoroso ritorno di Mister Zeman, ma la società mette la parola fine a questa suggestione annunciano l’ex difensore che torna in pista dopo la sua esperienza in Sicilia. Di seguito il comunicato ufficiale della società:

Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Sottil che già da oggi guiderà la squadra nella sessione di allenamento.

La presentazione del nuovo tecnico #BiancAzzurro sarà svolta in concomitanza della conferenza pregara