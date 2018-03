Il Catanzaro di mister Pancaro espugna il Veneziani vincendo per 2-0 contro il Monopoli nell’incontro valido per la 32ma giornata del campionato nazionale di Lega Pro gir.C. Reti tutte nei primi minuti della ripresa ad opera del neo entrato De Giorgi al 7’st e di Zanini al 9’st. Match caratterizzato da una pioggia incessante che ha reso il campo pesante e scivoloso. In classifica il Monopoli resta fermo a 42 punti, mentre il Catanzaro si allontana dalla zona playout sorpassando la Reggina. Di seguito il tabellino della gara e le foto.

Tabellino Monopoli-Catanzaro

S.S. MONOPOLI 1966: (3-4-1-2): 12 Bardini; 26 Ferrara, 4 Benassi, 3 Mercadante; 20 Rota, 5 Scoppa, 11 Paolucci(19’st 7 Salvemini), 17 Donnarumma; 15 Mavretic(12’st 24 Russo); 9 Genchi, 18 Sarao(12’st 23 Mangni). All.: Scienza. A disp.: 22 Lewandowski, 1 Convertini; 10 Minicucci, 25 Longo, 27 Eleuteri, 33 Bacchetti.

U.S. CATANZARO (4-3-1-2): 1 Nordi; 33 Sepe(5’st 32 De Giorgi), 13 Gambaretti, 17 Di Nunzio, 3 Sabato; 7 Zanini(35’st 6 Cason), 19 Onescu, 11 Marin(34’st 20 Spighi); 5 Maita; 34 Corado(20’st 9 Infantino), 18 Letizia(35’st 28 Falcone). All.: Pancaro. A disp.: 12 Marcantognini; 2 Nicoletti, 8 Van Rasbeeck, 10 Cunzi, 14 Riggio, 24 Badje, 26 Puntoriere.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo. Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Andrea Micaroni di Chieti.

Reti: 7’st De Giorgi, 9’st Zanini

Ammoniti: Ferrara, Scoppa, Salvemini(M); Sepe, Gambaretti(C); Espulsi: -.

Note: recupero 1′ p.t., 3′ s.t.; angoli 4-4; campo in discrete condizioni; pioggia; divisa verde per il Monopoli, giallorossa per il Catanzaro.

Spettatori: totali 1542 di cui 944 abbonati e 52 da Catanzaro.

Photogallery Monopoli-Catanzaro