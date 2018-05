Nell’ultima giornata di regular season del campionato di Lega Pro girone C, successo del Monopoli sul Lecce per 4-1. Avvio scoppiettante del match con il Lecce che al primo affondo trova il gol del momentaneo vantaggio con Saraniti che di testa supera Menegatti già al 3′ minuto di gioco. La reazione del Monopoli non si fa attendere, ed è Sarao che al 5′ minuto, con un tiro a spiovere di sinistro dal limite dell’area, supera Chironi per l’1-1. Al 18′ cross di Donnarumma dalla sinistra che si trasforma in un tiro, Chironi interviene non perfettamente e non riesce ad evitare il gol. Al 32′ calcio di punizione per il Lecce dai 20 metri: va Caturano di sinistro, Ma Menegatti riesce a toccare il pallone che sbatte sul palo, alla destra del portiere monopolitano. Si va al riposo con il Monopoli in vantaggio per 2-1. Al 53′ ancora Monopoli pericoloso, ma il colpo di testa di Salvemini su cross di Donnarumma, termina di poco fuori alla destra di Chironi. Nel prosieguo del match, la pressione del Lecce, alla ricerca del pareggio, si fa più insistente, ma all’84’, Rota con un’azione personale, si incunea nella difesa leccese, ed appena entrato in area di piatto, prende in controtempo Chironi che riesce a deviare con la punta dei piedi il pallone che resta però nei pressi della linea di porta; il più lesto ad approfittarne è il neoentrato Minicucci che si avventa sulla sfera e sigla così il gol del 3-1. C’è gloria anche per Genchi che al 94′ in pieno recupero appoggia in rete il pallone per il gol del 4-1, raccogliendo il cross basso dalla sinistra di Minicucci.

Tabellino Monopoli-Lecce

S.S. MONOPOLI 1966: (3-5-2): 31 Menegatti; 14 Bei(41’st 21 Tafa), 4 Benassi, 26 Ferrara; 25 Longo (15’st Zampa), 20 Rota, 11 Paolucci(32’st 10 Minicucci), 5 Scoppa, 17 Donnarumma; 7 Salvemini (15’st 9 Genchi), 18 Sarao (41’st 23 Mangni). All.: Scienza. A disp.: 12 Bardini, 35 Gallitelli; 13 Sounas, 24 Russo, 27 Eleuteri, 34 Stancarone.

U.S. LECCE (4-3-1-2): 1 Chironi; 23 Ciancio, 34 Legittimo, 15 Marino, 3 Di Matteo(16’st 13 Valeri); 40 Selasi(24’st 29 Armellino), 6 Arrigoni, 4 Mancosu; 16 Tabanelli(3’st 8 Costa Ferreira); 35 Saraniti(16’st 9 Di Piazza), 18 Caturano(24’st 30 Persano). All.: Liverani. A disp.: 12 Vicino, 22 Perucchini; 10 Lepore, 14 Megelaitis, 17 Lezzi, 20 Dubickas, 25 Gambardella.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti. Assistenti: Fernando Cantafio di Lamezia Terme e Pietro Lattanzi di Milano.

Reti: 3’ Saraniti(L); 5’ Sarao, 18’ Donnarumma, 40’st Minicucci, 49’st Genchi(M)

Ammoniti: Scoppa, Salvemini(M); Mancosu, Armellino(L); Espulsi: -.

Note: recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; angoli 4-7; campo in discrete condizioni; cielo poco nuvoloso; divisa bianca per il Monopoli, giallorossa per il Lecce.

Spettatori totali 2733 di cui 944 abbonati.

Foto Monopoli-Lecce