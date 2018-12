Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Lega Pro girone C, Monopoli-Rieti termina 1-0 grazie alla rete messa a segno da Doudou Mangni al 13mo della ripresa.

Per i biancoverdi si tratta del decimo risultato utile consecutivo. Grazie alla vittoria ottenuta il Monopoli si conferma al sesto posto in classifica con 28 punti.

Di seguito il tabellino del match e la photogallery dell’incontro

TABELLINO

Monopoli-Rieti 1-0

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 3 Mercadante; 20 Rota(1’st 27 Fabris), 8 Zampa, 23 Paolucci(34’st 24 Maimone), 17 Donnarumma; 10 Sounas(15’st 25 Montinaro); 19 Mangni, 21 Gerardi(15’st 11 Mendicino). All.: Scienza. A disp.: 12 Saloni; 4 Gatti, 5 Scoppa, 6 Pierfederici, 7 Mavretic, 13 Mangione, 14 Bei.

F.C. RIETI 1936 (4-3-2-1): 1 Costa; 33 Delli Carri, 24 Gualtieri, 5 Gigli(10’st 28 Pepe), 16 Dabo(20’st 18 Todorov); 27 Diarra, 6 Palma(32’st 9 Tommasone), 30 Konate(32’st 29 Criscuolo); 7 Cericola, 8 Venancio; 35 Gondo. All.: Moutinho. A disp.: 22 Spadini; 19 Kean, 23 Didomenicantonio, 31 Migliaccio, 34 Demosthenous.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como. Assistenti: Gabriele Bertelli e Moreno De Ambrosis di Busto Arsizio.

Ammoniti: Zampa(M); Palma, Dabo, Delli Carri(R); Espulsi: -.

Note: recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; angoli 3-4; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa biancoverde per il Monopoli, amaranto-celeste per il Rieti. Spettatori totali 1780 di cui 886 abbonati e 5 da Rieti.

PHOTOGALLERY