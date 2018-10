Shock nel calcio, calciatore ucciso con una coltellata

Una tragedia a Napoli, una tragedia che fa piangere una famiglia ed il mondo del calcio, un giovane calciatore ex Turris, e’ morto a causa di una lite con un altro uomo, una aggressione per futili motivi. Raffaele Perinelli, incensurato, è morto poco dopo mezzanotte nell’ospedale Cardarelli di Napoli per una ferita da coltello al petto. Il ragazzo aveva 21 anni e la famiglia deve rivivere un dramma perche’ anche il padre del ragazzo fu ucciso dalla camorra. Raffaele era un difensore, molto noto nel calcio dilettantistico in campania, con una bella carriera tutta da costruire . Un dramma enorme e noi ci stringiamo intorno alla famiglia ed amici che piangono la perdita di questo giovane ragazzo. Ciao Campione!

Foto Facebook