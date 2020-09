Il Siracusa Calcio ancora molto attivo sul mercato, nuovi innesti per il Mister Ignoffo

Il Siracusa non si ferma sul mercato in entrata, per mister Ignoffo arrivano dei rinforzi:

Andrea Selvaggio, centrocampista esterno classe ’96, cresciuto nelle giovanili della Roma, con presenze e gol nella under 17 e under 19. Selvaggio ha collezionato una sola presenza (due assist) estera nel Partizani, in Albania. Ha vestito anche le maglie del Messina, Torres e Civitavecchia.

Loris Crudo, centrocampista classe ’98, ha vestito le maglie della Juventus U17, Benevento U17. L’ultima stagione ha vestito la Maglia del Moretta, squasra della Basilicata in Eccellenza.

Vincenzo Dublino, attaccante 2001, cresciuto nelle giovanili del Benevento, con l’U17 vanta 11 gol in 26 presenze. La scorsa stagione ha vestito nella parte finale di stagione, la maglia del Giugliano in Serie D.