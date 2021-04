Campionato di Eccellenza/ Girone B – 9ᵃ Giornata.

Tabellino

Siracusa vs Enna Calcio SCSD

a cura di: Vallone Carla

Stadio: Nicola De Simone di Siracusa, ore 16.30.

Partita a porte chiuse.

Risultato finale: 2-2

Marcatori: doppietta di Grasso (Sr), Navarrete (En), Russo, rig. (En).

Arbitro: Davide Rompianesi di Modena.

Assistenti: Alberto Fiore e Salvatore Totaro di Messina.

I leoni scendono in campo determinati e grintosi dopo le due vittorie consecutive nelle giornate precedenti che hanno decretato la ripresa del Campionato di Eccellenza, dopo la lunga pausa causa Covid:: si parte a spron battuto contro un avversario guardingo, l’Enna, che già però, sin dalle prime battute, sembra soffrire il pressing azzurro.

Cronaca della partita

Le azioni fioccano incessanti con le continue incursioni del Siracusa in area avversaria.

Al 4’ Selvaggio tira dal limite una botta che finisce di poco sopra la traversa mentre al 6’ Grasso si fa parare un tiro ravvicinato ma lento e il portiere Truppo può agguantare facilmente.

Al 10’ Grasso, lanciato dal solito instancabile Lele Catania ci riprova ma manda alto sulla traversa.

L’Enna sembra in affanno e lascia il campo e l’iniziativa agli azzurri che più volte si rendono pericolosi:

Al 21’ il ‘furetto’ Sidibe (vera spina nel fianco degli avversari) smarca Grasso che lancia Catania in area: clamorosa traversa! L’attaccante Siracusano replica pochi minuti più tardi quando, sul passaggio sempre di Grasso, stampa per la seconda volta la palla sulla traversa mancando la porta che per lui oggi sembra stregata.

‘L’assalto alla Bastiglia ennese’ continua e, al 47’, in pieno recupero, si concretizza con la rete di Peppe Grasso: splendida triangolazione tra Sidibe, Catania e Grasso che stavolta non sbaglia decretando il meritato vantaggio per gli aretusei.

Secondo tempo

Nella ripresa Mr Catania effettua quattro dei cinque cambi disponibili e la musica cambia: l’Enna non ci sta a perdere e vuole riagguantare il risultato ma è nuovamente il Siracusa a segnare: al 51’ è ancora lui, l’inossidabile e generoso Lele Catania a lanciare in area Grasso che, anche questa volta, non sbaglia realizzando la doppietta!

Il Siracusa sembra avere in tasca il risultato, sciupa qualche altra ghiotta occasione e il ritmo cala inesorabilmente a vantaggio dell’Enna che, al 76’ accorcia le distanze con Russo.

I giallo verdi ci credono e provano negli ultimi minuti a riacciuffare il risultato.

All’ 84’bagarre in area azzurra: Puzzo commette fallo sull’avversario e viene espulso per doppia ammonizione. Il Sig. Rompianesi di Modena decreta il rigore (niente VAR nelle serie minori a contestare la veridicità dei falli in area…) e l’ennese Navaretti batte l’incolpevole Busà: è il pareggio dell’Enna!

Piccolo passo falso dei leoni in casa che sbagliano un po’ troppo facendosi rimontare un risultato che sembrava già messo in saccoccia e lasciando con l’amaro in bocca i tifosi.

Nei Play off determinazione e concentrazione avranno di sicuro la meglio.

