Brescia-Spal, gioia per i padroni di casa

Sabato, 01.05. alle ore 14 nello Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia si è disputata la 35^ giornata del Campionato di Serie B, la gara Brescia-Spal. C’è poco da aggiungere, tutti abbiamo visto una Spal poco convincente – con poca “fame”. I bresciani erano dietro dei biancazzurri con ben 6 punti prima della partita, che però allo scoccare del 90° sono diventati solo tre.

Un peccato è stato vedere i ragazzi biancazzurri così rassegnati e senza voglia di combattere. Il gol di Strefezza è stato puro spettacolo, ma non decisivo, siamo rimasto addirittura sotto di 2 gol. Dopo di questa “bravata” la Società biancazzurra ha messo in atto un RITIRO per la squadra fino al 10.05. Secondo il mio parere lo dovevano fare già prima. Aspetteremo con ansia dove ci porterà tutto questo, il Playoff sono ancora alla nostra portata. To be continued…

Cronaca: 10′ Calcio d’angolo dalla dx di Martella per il colpo di testa al centro dell’area di Bjarnason. Il tentativo del giocatore islandese finisce non distante dal palo alla sx di Berisha. 16′ La squadra di Rastelli continua ad effettuare un pressing costante ai danni dei padroni di casa. Per ora il Brescia fatica a ripartire velocemente.

18′ Traversone tagliato dalla sx di Martella per il colpo di testa sul secondo palo di Bisoli. Il pallone deviato da Mora sfiora il palo alla dx di Berisha. 27′ Gol. Brescia in vantaggio con il rete di Bjarnason. Dopo un batti e ribatti in area di rigore spallina sugli sviluppi di un corner dalla dx battuto da Martella, Bjarnason trova di testa la stoccata vincente, 1-0 per il Brescia.

30′ Conclusione violenta dai trenta metri di Dickmann. Il terzino ospite sfiora il gol lambendo il palo alla dx di Joronen. 56′ Strefezza si gira velocemente e calcia potentemente. Il pallone finisce non distante dal montante alla sx di Joronen. 58′ La Spal ha alzato il proprio baricentro, si spinge in avanti alla ricerca del gol del pari.

63′ Gol, rete di Ayè. Ragusa lanciato in contropiede, serve l’accorrente Ayè al limite dell’area che calcia sul primo palo trovando la traiettoria vincente per battere Berisha, 2-0 per il Brescia. 65′ Gol dei ospiti, rete di Strefezza, che è servito al limite dell’area da Di Francesco dopo una finta ai danni di Mateju, calcia a giro trovando l’angolo alto alla dx di Joronen, 2-1.

79′ Gol dei padroni di casa, rete di Jagiello. Cross basso dalla dx di Mateju che attraversa tutta l’area e raggiunge Jagiello. Il trequartista polacco delle Rondinelle controlla e calcia in rete, 3-1 per il Brescia. 85′ La Spal fatica a reagire al terzo gol del Brescia. Gli ospiti sembrano scoraggiati e faticano ad impensierire nuovamente la compagine Lombarda. Risultato finale: 3-1 per il Brescia.

La Spal è scesa in campo (4-3-1-2): Berisha, Sernicola (cambio al 83′ Spaltro), Tomovic, Okoli, Dickmann (cambio al 46′ Sala), Mora, Esposito, Segre (cambio al 83′ Asencio), Murgia (cambio al 60′ Di Francesco), Strefezza, Paloschi (cambio al 60′ Floccari) Allenatore: Massimo Rastelli

Arbitro: Luca Massimi di Termoli Reti: 27′ Bjarnason (B), 63′ Ayè (B), 65′ Strefezza (S), 79′ Jagiello (B) Note: ammoniti: Bjarnason (B) al 19′, Segre (S) al 61′, Cistana (B) al 76′

La prossima partita sarà già martedì, 04.05. alle ore 14 in casa contro il Frosinone.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spalferrara.it