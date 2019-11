Un sorpasso al 91′ per la Sampdoria

Ieri, 04.11. lunedì alle ore 20.45 nello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si è disputata la 11^ giornata del Campionato, la gara Spal-Sampdoria. Purtroppo per i biancazzurri al 91′ è stato proprio una doccia ghiacciata il gol di Caprari. Ma dobbiamo essere sinceri, una sconfitta negli ultimi minuti (nel recupero) non è mai facile da digerire, infatti i ragazzi di Mister Semplici non meritavano questo risultato. Mancava solo un gol per coronare la giornata, invece il gol (per lo più fortunoso) l’hanno fatto i blucerchiati.

La delusione è grande in casa Spal, pure i tifosi sono andati a casa arrabbiati, delusi e indignati. Ma un vero tifoso lo sa che il calcio è questo, non sempre vince quello che merita e possono giocare bene pur avendo perso o viceversa. Solo che adesso la Spal è scivolata al ultimo posto in classifica con questa bravata, quindi sarà molto dura, ma non impossibile racimolare punti nelle prossime gare per la salvezza.

Avanti tutta popolo spallino ancora niente è perduto, basta crederci e metterci cuore ed anima ad ogni partita, perché “la gente come noi non molla mai”!

Cronaca: 17′ Angolo Spal, mischia, la palla esce dall’area e Reca la rimette in mezzo per Moncini che di testa manda oltre la traversa da posizione centrale. 32′ Corta respinta di Igor sui piedi di Bonazzoli, il doriano ex spallino carica il sinistro ma spedisce largo alla destra di Berisha.

41′ Disimpegno errato di Vicari, che di testa di fatto serve Gabbiadini. Igor deve atterrare la punta doriana. Lo stesso Gabbiadini calcia la punizione che supera la traversa. 52′ Mischia in area spallina, batti e ribatti e palla a Gabbiadini che insacca davanti a Berisha. Era in netto fuorigioco e gol annullato.

91′ Igor timido su Depaoli che prende palla e la mette in mezzo. Ramirez lo allunga di testa e Caprari ha il guizzo per toccare ancora di testa e spiazzare Berisha, 0-1 per i blucerchiati. Risulto finale: 0-1 per la Sampdoria

La Spal è scesa in campo (3-5-2): Berisha, Strefezza, Tomovic, Vicari (cambio al 85′ Jankovic), Igor, Reca, Valoti (cambio al 68′ Missiroli), Murgia, Kurtic, Moncini (cambio al 62′ Floccari), Petagna Allenatore: Leonardo Semplici Arbitro: Daniele Chiffi di Padova Reti: 91′ Caprari (Sa) Note: spettatori: 11.617 Ammoniti: Depaoli (Sa), Igor (Sp), Consumi (Sp), Missiroli (Sp), Kurtic (Sp)

La prossima partita sarà il 10.11. domenica alle ore 15 presso Dacia Arena di Udine contro l’Udinese.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spalferrara.it