(Di Andrea Varjas)

Eccoci… siamo alla terza uscita stagionale della SPAL il 21 luglio con il Campodarsego della serie D a Tarvisio. La prima rete è stata segnata da Raimondi al 20esimo minuto, 1-0 per il Campodarsego. Dopo 23 minuti pareggia Gabriele Moncini (il nuovo arrivato) per la SPAL, 1-1. Al nono minuto del secondo tempo Alberto Paloschi porta in vantaggio la SPAL, 2-1 e sarà anche il risultato finale. Subito dopo il 22 luglio i ragazzi sono ritornati a Ferrara. 2-3 giorni di “rompete le righe” e dal 25 allenamento al Centro di Via Copparo e nel pomeriggio del 27 partenza per Auronzo di Cadore. Il 28 si disputa la partita Lazio-Spal valevole per il trofeo “Tre cime di Lavaredo“. Dopo un primo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti nel secondo tempo si fa valere la maggior classe della Lazio, che va in vantaggio con Immobile al 52esimo minuto, poi al 82esimo minuto raddoppia Caicedo e alla fine cala il tris Rossi al 90esimo minuto, 3-0 per la Lazio. Più di 1000 tifosi sono andati a seguire e tifare per i loro beniamini biancazzurri. Purtroppo prima della partita ci sono stati scontri (senza feriti) tra le opposte tifoserie. A breve avrete notizie di altre uscite della SPAL.

01.08 alle 16. Spal-Nova Gorica ( Serie A slovena) ad Auronzo

01.08 alle 18. Spal-F.C.Koper (Serie C slovena) ad Auronzo

04.08 alle 16. Spal-Eintracht Francoforte a Gais (BZ)