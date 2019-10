Spal: Seconda vittoria al Mazza, editoriale della tifosa Andrea Varjas.

Spal: Un derby con i fiocchi, i ragazzi di Semplici, battono il Parma

Ieri, 05.10. sabato alle ore 15 nello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si è disputata la 7^ giornata del Campionato, il derby Spal-Parma. I biancazzurri hanno iniziato a giocare subito bene, che poi piano piano il gioco è diventato sempre più sicuro e convincente. Questa volta tutta la rosa di Mister Semplici ha messo in campo la loro competenza e la voglia di lottare per la salvezza.

Questi 3 punti sono molto importanti, hanno fatto scalare anche la classifica. Alla fine della partita è stata una grande festa. Prima del fischio d’inizio Mister Semplici viene premiato da Patron Simone Colombarini e del Presidente Walter Mattioli per le 200 panchine raggiunte (a Torino contro il Juventus) alla guida della Spal.

Al minuto 12° dalla Curva Ovest biancazzurra appare il seguente striscione: “Passione e ambizione, lealtà e capacità. Con 200 battaglie hai scritto la storia di questa città. Grazie Mister!”

Poi alla fine della partita al Mister viene regalata dall’8 Settembre (Gruppo della Curva Ovest) una felpa con la scritta “200” sul retro della maglia, applausi e complimenti a non finire per più di 10 minuti.

Cronaca: 31′ Palla in area da sinistra. Strefezza è puntuale e conclude rasoterra di destro, è un tiro cross su cui inserisce Petagna che mette dentro a colpo sicuro, 1-0 per la Spal. 42′ Pallone dentro da sinistra, questa volta ad essere libero alla ricezione è Missiroli che si coordina e scarica un gran collo destro. Sepe si distende a deviare miracolosamente.

70′ Strefezza a contatto con Pezzella va giù e chiede il rigore. L’arbitro lo ammonisce per simulazione, secondo giallo per lui, quindi espulsione dello spallino. 78′ Cross di Sprocati e Gervinho appoggia in rete, ma c’era fuorigioco di Inglese in avvio dell’azione, quindi gol annullato. Risultato finale: 1-0 per i biancazzurri

La Spal è scesa in campo: Berisha, Strefezza, Tomovic, Vicari, Igor, Reca, Missiroli, Valdifiori (cambio al 84′ Valoti), Kurtic, Floccari (cambio al 73′ Sala), Petagna (cambio al 86′ Paloschi) Allenatore: Leonardo Semplici Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata Reti: 31′ Petagna (S) Note: Spettatori: 11.776 Ammoniti: Strefezza (S), Hernani (P), Petagna (S), Strefezza (S), Gagliolo (P), Kurtic (S), Sala (S) Espulso: Strefezza (S)

Nel prossimo fine settimana la Serie A si ferma per gli impegni della Nazionale. La Spal giocherà a Cagliari il 20.10., domenica alle ore 15.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spaltroc.it